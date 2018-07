Napi horoszkóp 2018. 08. 01.: Új hónap, új kilátások

Jobban kellene adagolnod az információkat szerdán. Úgy tűnik, ma valakinek túl sokat mondasz el egyszerre, emiatt pedig ő ideges lesz, vagy legalábbis elveszíti a lelki békéje egy részét. Érdemes most egyszerre csak nagyon keveset elmondanod, annyit, amennyi befogadására a másik fél felkészült.

Szívesen bebizonyítanád valakiről, hogy tehetségtelen vagy alkalmatlan egy feladatra. Valószínűleg igazad is van, nem ő a legjobb ember erre a feladatra. De ha csak negatív véleményt fogalmazol meg, azt senki sem fogja elhinni. A megoldás az, ha elmondod a pozitívumokat, és inkább egy másik, számára jobb irányba állítod be őt.

Semmi másra sem vágysz szerdán, mint egy kis gyengédségre. Ma minden vágyad, hogy romantikus pillanatokat tölthess együtt a szerelmeddel. Persze, ha még az ismerkedés, a randizgatás fázisában tartotok, akkor egy laza flörttel is beéred. Akárhogy is, az emberi érintések szokatlanul fontosak ma a számodra.

Rák

Ha nem megy valami elsőre, még nem jelenti, hogy fel is kell adnod. Különösen igaz ez minden olyan helyzetben, amelyben most vagy először. Miért várod el magadtól, hogy az ismeretlen terepen is magabiztosan és elsőre boldogulj? Szerdán adj magadnak időt a tanulásra, a gyakorlásra, és arra, hogy megtaláld a megoldásaidat.

