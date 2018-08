Melyik állat szemébe néznél bele? Meglepő tulajdonságodat fedi fel

Az állatok különös, már-már sámánisztikus tulajdonságokkal rendelkeznek. A szemükbe nézve furcsa érzések járhatják át a lelkedet, ami nem véletlen, hiszen valahol mélyen ott rejtőznek benned is az állatok tulajdonságai, jellemvonásai. Nézd meg ezeket a gyönyörű állatokat, nézz a szemükbe, és döntsd el, melyik vonz a legerősebben? Vajon melyik mesélhet rólad, a személyiségedről? Melyik hívja lelkedet? Ennek az állatnak az energiája segít és irányít ugyanis téged.

Ezt árulja el a zebra a személyiségedről

A zebra a vadon állata, őt nem igazán lehet megszelídíteni annak ellenére sem, hogy közösségben, csordában él. Ha ez az állat vonz a leginkább, akkor bizonyosan ragaszkodsz az önállóságodhoz, a függetlenségedhez. Leginkább a hozzád hasonlóan gondolkodók társaságát keresed, ugyanakkor nagyon megértő és jószívű vagy. Szereted a közösséget, a társaságot, ennek ellenére előfordul, hogy inkább a magányodba vonulsz.

Ezt árulja el a személyiségedről a macska

A macska megérzései elsőrangúak, képes átlátni az illúziókon, a hazugságokon. Amennyiben ezt az állatot választottad, bizonyosan független és szabad a személyiséged, ugyanakkor kiváló a megfigyelő képességed. Az információk tömegéből ki tudod szűrni a számodra megfelelőt, mindenkor bízol az ösztöneidben. Soha nem teríted ki a kártyáidat, inkább megtartod magadnak az ütőlapokat. Kicsit titokzatos lehetsz, de éppen ettől tartanak a többiek izgalmasnak.

Ezt árulja el a bagoly a személyiségedről

A bagoly elképesztően intuitív, azokat a részleteket is észreveszi, amelyek fölött a többiek elsikkadnak. Ha ezt az állatot választottad, kifejezetten tudatosan éled az életedet, mindenkor változtatsz, amikor szükséges. Éber típus lehetsz, talán nem is alszol igazán sokat vagy jól, de ez a bagoly tulajdonságai is, hiszen ő is éjszakai életet él. Ahelyett, hogy görcsösen próbálsz elaludni, inkább figyelj a belső bölcsességedre, a megérzésekre. Még az álom is gyorsabban jön a szemedre…

