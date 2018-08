Augusztusi horoszkóp: Valóra válnak a legmerészebb álmok

Kos (március 21. – április 19.)

A munkában, megélhetésben olyan helyzet alakulhat ki, amely jó hatással lehet a biztonságérzetedre. De az is lehet, képes leszel olyan változásokra, változtatásokra, amelyek hatására nyugodtan hajthatod álomra a fejedet. A szerelmi kapcsolatokban kommunikációs problémák üthetik fel a fejüket, amelyek idegtépő helyzetet teremthetnek. Valakinek az irigysége előtt döbbenten és értetlenül állsz…

Bika (április 20. – május 20.)

A munkahelyeden történhetnek olyan események, amelyeket képtelen lehetsz megérteni. Nem eszik azonban olyan forrón a kását, vagyis a dolgok másként alakulhatnak, mint ahogyan most látszik. A szerelem ege vakítóan kék lehet augusztusban: olyan valaki ejtheti rabul a szívedet, akiért, ha kell, bátran harcolhatsz. Az illető megéri a küzdelmet. Kollégákkal most nagyon jól kijöhetsz.

Ikrek (május 21. – június 20.)

A munkában alakulhatnak ki olyan helyzetek, amelyeket szinte el sem mersz hinni, mert a csoda kategóriájába tartozhatnak. Barátaid között akadnak irigyek, de olyan is, aki önként siet a segítségedre. Ha párkapcsolatban élsz, a társad minden idegszálával a pénzre, a munkára koncentrálhat. Külfölddel kapcsolatos ügyekben a dolgok másként alakulhatnak, mint ahogy tervezted.

Rák (június 21. – július 22.)

Figyelmednek fókuszában a pénz állhat, amelyből most nincs annyi, amennyi elég lenne. Az is megeshet, váratlan kiadással kerülhetsz szembe. Egy váratlan találkozás ugyanakkor felvillanyozhat, de az is lehet, olyan helyzetbe kerülsz, amely miatt irigyeidnek száma annyi lesz, mint égen a csillag. A házasságban a társad magányosnak érezheti magát, törődj vele most minél többet.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Ha most nyaralsz, nagyon jól érezheted magad, energiaraktáraidat feltöltheted, erre az őszi szezonban nagy szükséged lesz. A munkában, a megélhetésben olyan váratlan helyzet elé állíthat az élet, amelyre a legmerészebb álmodban sem mertél volna gondolni. A házasságokban most kerülhet sor egy olyan témára, amelyet végleg lezárhatsz. Valakinek az irigysége előtt döbbenten állhatsz. A pénzedre most még jobban ügyelj.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

Olyasvalakinek a viselkedése döbbenthet meg, akiről semmi rosszat nem tudtál elképzelni. Nagyon fontos, hogy a bizalmaddal bánj csínján, mert a környezetedben most több az irigy és rosszindulatú személy, mint gondolod. Egy találkozás nagyon jól sikerülhet, olyan valakit is utadba sodorhat a sors, aki nagy hatást gyakorolhat rád. Összébb kellene most húzni a nadrágszíjat, és alaposabban megnézni, mire költesz.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

A házasságokban, a régi párkapcsolatokban, ha nehéz időszakon vagytok túl, új fejezet kezdődhet az életetekben. A szerelmi viszonyokban most nem alakul minden úgy, ahogyan szeretnéd. Ha képes vagy alkalmazkodni a kedvesedhez, a kapcsolatnak valóban lehet jövője. Egy kollégával ugyanakkor nagyon jól kijöhetsz. Ha állásváltoztatáson töröd a kobakodat, itt az idő: lépj!

Skorpió (október 23. – november 21.)

Az lenne a legjobb, ha most mennél szabadságra, és csak lógatnád a lábad. Most tökéletesen ki tudod pihenni magad, és felkészülhetsz a dolgos őszre, amikor rengeteg feladat szakadhat majd a nyakadba. A szerelem egére talán egy-két bárányfelhő beúszhat, vagyis néhány apróbb probléma merülhet fel, amelyet pillanatok alatt meg tudsz oldani. Testvérrel, szomszéddal viszont nehéz helyzet jöhet létre.

Nyilas (november 22. – december 21.)

A munkában, megélhetésben alakulhat ki olyan probléma, amely már talán nem új keletű, és amelyet most végre le tudsz zárni. Nagyon jól tudod most képviselni a saját érdekeidet, ezért érdemes lenne előhozakodni olyan témával, amely már hosszabb ideje foglalkoztat. A felettesed nyitott lesz az elképzeléseidre. Ha szülő vagy, gyermekednek nagy szüksége van most rád…

Bak (december 22. – január 19.)

A szerelem egén egyik pillanatról a másikra alakulhatnak ki a viharfelhők. Próbáld meg visszafogni magad, így kerülheted el, hogy búcsút intsetek egymásnak. A felettesednek most nem kellene előadni mindazt, ami foglalkoztat, mert értetlenül állhat a mondandód előtt. Ha egészségi problémával küszködsz, a gyógyulás útjára léphetsz. A banki ügyeket érdemes most lebonyolítani.

Vízöntő (január 20. – február 18.)

Nem kedvez az idő az ingatlanügylet lebonyolításának, és valamelyik rokonnal is egyik pillanatról a másikra kiáshatjátok a csatabárdot. Ha most töltöd a szabadságot, olyan dologgal is foglalkoznod kell, amelyre nem számítottál, vagy amihez kevés kedvet érezhetsz. Ha párkapcsolatban élsz, mindkettőtök anyagi helyzete pompásan alakulhat, ami pozitív hatást gyakorolhat a kedvetekre.

Halak (február 19. – március 20.)

Olyan kiadásokra is sor kerülhet, amelyre nem számítottál. Viszont ha pénzről van szó, minden okod meglehet az örömre, hiszen extra bevétel megkeresésére nyílhat lehetőséged. Minden külfölddel kapcsolatos ügyön most áldás van. A házasságokban, régi együttélésekben a társad olyan dologgal állhat elő, amely miatt örömödben talán a föld felett lebeghetsz néhány méterrel.