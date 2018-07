Ez az 5 csillagjegy kerüli az összetűzést, ha csak lehet

A Bak

A felszínen a Bak leereszkedőnek és pesszimistának tűnhet, a valóság azonban az, hogy elképesztő az önuralma, és mindenkor tudatosan ügyel rá, nehogy rosszkor, rosszat szóljon. Annál sokkal többre értékeli a kapcsolatait, mintsem hogy szándékosan bántsa meg a többieket. Amikor mégis kimondja, ami a szívét nyomja, szinte mindig a legrosszabbra számít…

A Halak

A Halak alapvetően nagyon empatikus és kedves típus. Őt csöppet sem zavar az egyedüllét, a magány, sőt kifejezetten élvezi, amikor a valóságtól elvonulva kis nyugalomra lelhet. Részben ezért is szeret inkább csendben maradni ahelyett, hogy a véleményét hangoztatná. Bár soha nem ismerné be, fél a többiek reakciójától, és nagyon nehezen viseli a kritikát. Röviden: jobban szereti, ha egyszerűen békén hagyják.

A Vízöntő

A Halakhoz hasonlóan a Vízöntő is nagyon intuitív csillagjegy, ő is értékeli az egyedül töltött időt. Nem zárkózott típus, sőt alapvetően nagyon is társaságkedvelő és segítőkész barát, de nehezen tudja kifejezni az érzelmeit, és ez még akkor is így van, ha éppen nagyon fontos lenne. Amikor csalódást okoz barátainak, rajta felülemelkedik a megnyugvás, amit valójában azért érez, mert ismét sikerült megóvnia a lelkét a kíváncsi tekintetektől.

A Szűz

Bár a Szűz már-már legendásan szőrszálhasogató, mégis sokszor úgy érzi, a gondok anélkül is maguktól elsimulnak, hogy túl kellene magyarázni őket. Mivel nagyon ügyel a részletekre, hajlamos lehet önmagával, a saját gondolataival is kritikusnak lenni, éppen ezért sem mondja ki, amit valójában gondol. Ő a segítségkérés gondolatától is rosszul lesz, nehéz elfogadnia, hogy nem képes minden helyzetet irányítani. A legtöbb csalódást éppen ez okozza neki.

A Mérleg

A zodiákus valamennyi jegye közül a Mérleg mondja ki a legkevésbé, amit valójában gondol. Hallgatásával szinte az őrületbe kergeti a többieket. Pedig csak az egyensúlyra, a békére, a harmóniára törekszik. Akár évekig cipelheti magában a sérelmeket. Nagyon diplomatikus, és annyira konfliktuskerülő, hogy ő biztosan nem száll szembe a többiek véleményével még akkor sem, ha egészen mást gondol. Őt ritkán látni, hogy felállna és nyíltan megosztaná a saját gondolatait. Nem ilyen típus.

(via Your Tango)