Ez a 3 csillagjegy érzelmileg a legtartózkodóbb

A Nyilas az érzéseket egyedülálló módon dolgozza fel

A Nyilas ismert a már szinte természetfeletti képességéről, amely szerint ő mindig és mindenben optimista. Amikor nem látja a napos oldalt, akkor is úgy tesz, mintha észre sem venné a problémákat, vagy azok nem is léteznének. Imádja a szabadságot, az önállóságot, ezért is dönthet úgy, inkább távol marad mindattól, ami potenciálisan érzelmessé tehetné. Látszólag hűvös és visszafogott csillagjegy, pedig belül nagyon is dolgoznak az érzései.

A Bak védi az érzelmeit, ameddig csak tudja

A Bak mindig talál magának valamilyen küldetést. Egész élete arról szól, hogy egyik céltól a másikig ugorjon, ezért ő valójában túlzottan elfoglalt, hogy belemélyedjen az érzelmekbe. Törekvései, álmai, jövőképe határozott, amelyekhez erősen köti magát. Ő folyton bátornak, határozottnak, céltudatosnak mutatja magát. Sosem mondaná ki, de a legfőbb célja a szeretet. Az összes erőfeszítése arról szól, hogy megfeleljen, hogy szeressen és szeretve lehessen.

A Vízöntő megtartja magának az érzéseket

A Vízöntő nagyon közvetlen és barátságos csillagjegy, szívesen ismerkedik, valójában mindenkivel kedves – legalábbis addig, amíg azt nem érzi, hogy a beszélgetések túlzottan mélyre, az érzelmek területére próbálnak hatolni. A magánéletét ritkán osztja meg nagyobb társaságban, teszi mindezt azért, hogy titokban tarthassa az érzelmi világát. Amikor elöntik az érzések, a társaság helyett inkább háttérbe, a saját világába vonul. Őt sírni sem látni, pedig időnként belőle is előtörnek a mély érzések.

