Csodás fordulat vár a Skorpióra augusztusban a rúnák jóslata szerint

A Skorpió minél idősebb, annál több lelki sebet cipelhet magával, és amelyeket csöppet sem egyszerű begyógyítani, főként, ha azok időről időre újra felszakadnak. Az elkövetkező hetekben a Mannaz rúna segíti a Skorpió csillagjegyet, enyhülést és megkönnyebbülést hozva a mindennapokba. A Mannaz az emberiség rúnája, amely éppen a lelki megtisztulásban nyújt segítséget. A hozzá tartozó szerencseszám a 20, színe pedig a bordó.

A rúna üzenete a Skorpió csillagjegynek

Akárkivel kerül is kapcsolatba mostanában a Skorpió, felélednek benne azok a régi emlékek, amelyekről talán meg is felejtkezett. Ezek nem mindig párosulnak pozitív érzésekkel, így előfordulhat, hogy a belső harmónia kissé árnyékba borul ezekben a hetekben, ami pedig nem csupán azért lehet kellemetlen, mert újra és újra átéli a letűnt idők fájdalmait, hanem azért is, mert útját állja, hogy kiélvezze a jelen értékes pillanatait.

A Mannaz rúna nagy segítséget jelenthet a kontrollálhatatlannak tűnő helyzetekben, ugyanis elősegíti a lélek megtisztulását. Ha pedig sikerül megszabadulni a régmúlt bántó gondolataitól, sokkal felszabadultabbnak és derűsebbnek érezheti magát. A Skorpió augusztusban végre fellélegezhet egy kicsit, és úgy érezheti, már nem is annyira nagyon súlyos a múlt emlékeit tartalmazó zsák…