Ez az 5 csillagjegy a szerelmét választja a barátok helyett

Amikor még friss a szerelem, természetes, hogy a pár mindkét tagja csak egymást akarja – olyannyira, hogy a barátokról, a családjukról is könnyedén lemondanak, csak minél többet együtt lehessenek. Aztán amikor lecseng a kezdeti varázs, a szeretteik újra fontossá válnak. Ezek a csillagjegyek ugyanakkor hajlamosak hosszú távon is elhanyagolni a barátokat, mert számukra a szerelem, a szerelmük jelent mindent.

A Bika a szerelmet választja

A Bika még akkor is a szerelmét választja a barátok helyett, amikor döntési helyzetbe kényszerítik. Soha ne vedd személyes sértésnek a visszautasítását, ő ilyen. Számára a biztonság, az anyagi javak és a nyugalom a barátságnál is fontosabb lehet. Nehezen felejt, és amikor valaki megbántja, azt az embert végérvényesen kitörli az életéből. A családjára persze mindez csöppet sem érvényes, de a barátoktól könnyen eltávolodhat, ha azok nem értik meg, neki a szerelem mindennél többet jelent.

A Rák a szerelmének él

A Rák a zodiákus gondoskodó tyúkanyója. Ő akkor érzi magát a legjobban, amikor szép otthona, nagyszerű családja és társa van, akivel megoszthatja a boldogságát. Ezért ő is hajlamos minden korábbi kapcsolatát megszakítani, hogy a partnerére koncentrálhasson. Főz, mos, még a poklot is hajlandó megjárni a szerelméért. Az is igaz, ha az édesanyjának vagy a családnak nem tetszik a párja, inkább megválik tőle, mintsem küzdjön érte.

Az Oroszlán büszke a szerelmére

Az Oroszlán jellemzően minden és mindenki elé helyezi a szerelmét, hiszen büszkeséggel tölti el nemcsak a sikere, de a párkapcsolata is. Ő az, aki mindenből a legjobbat akarja, így a szerelemből is, ezért közös életük kezdetéből mindenki mást kizár. Persze a közösségi oldalakra lelkesen töltögeti a szerelmes szelfiket, világgá kürtöli boldogsága minden pillanatát. Amíg tart a tűz, a lángolás, senki mással nem foglalkozik, csak a kedvesével.

A Szűz nem kéri a baráti tanácsokat

A Szűz maga a báj és a méltóság, amikor viszont igazán szerelmes, lesz hamar alárendeli magát az érzéseknek. Mindent megtesz, hogy a szerelme kedvében járjon, és nagyon sok mindent eltűr a párjától. Nagyon makacs típus, ezért még a legközelebbi barátai tanácsát sem hajlandó meghallgatni, mert meggyőződése, a szerelmi élete csak rá tartozik. Addig tesz és dolgozik a párkapcsolaton, amíg el nem éri a célját. Van, hogy sikerül neki és van, hogy nem.

5. Mérleg

A Mérleg általában nagyon könnyed, amikor randizik, de amikor őrülten szerelmes, nagyon is komolyan veszi a szerelmet. Barátjaként a párkapcsolata első szakaszában biztosan nem sokat látod. Sőt, az is kiderülhet, a partiarc, akivel végigbuliztad az egyetemet, egy csapásra otthonülő házi feleséggé/férjjé avanzsál a szerelme miatt. Lehet, eltűnik egy fél évre, de az is lehetséges, a fél életre. Bocsásd meg neki, nem veled van baja, csupán szerelmes.

