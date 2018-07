Napi horoszkóp 2018. 07. 30.: Hétfőn 7 fontos témával kell foglalkoznod

Meg kellene becsülnöd magadat. Úgy értem, ideje elkezdened becsülni azt a hihetetlen munkát, amit nap mint nap végzel. Ha most csak legyintesz, hogy nem is végzel nagy munkát, az annak a jele, hogy igazam van. Valójában sokkal értékesebb a munkád, és értékesebbek az eredményeid, mint gondolnád.

Ikrek

Úgy érzed, valaki elvette az eszközeidet, vagy megkötötte a kezedet hétfőn, és most tehetetlenül próbálsz megoldani egy helyzetet. Jó hírem van. Ebben a helyzetben nem is kell a kezedet, vagy eszközöket használnod. Most az eszedre lesz szükséged. Méghozzá a csavaros észjárásodra.

