Heti pénzhoroszkóp július 30-augusztus 5.: 180 fokos fordulat a pénzügyekben

Kos

Mindig te akarod megmondani, mi legyen a közös pénzekkel, de jobb lenne, ha ezen a héten a szeretteidre bíznád a pénzügyi döntéseket. Valaki nem őszinte veled, de a családtagjaidat nem olyan könnyű becsapni most, mint téged.

Bika

Az elmúlt hetek veszteségeit tekintsd tanulópénznek, és elegánsan engedd el, amit úgy sem tudsz már visszaszerezni. Ha most megtanulod a leckét, biztos lehetsz benne, heteken belül sokkal több pénz jön vissza, mint amennyit vesztettél.

Ikrek

Érdemes lenne türelmesebbnek lenned a pénzügyekkel, és érdemes lenne várnod egy pénzügyi döntéssel, különösen, ha kiadásodról van szó. Hidd el, néhány hét múlva sokkal előnyösebb szerződéseket köthetsz, és sokkal hatékonyabban költheted el a pénzedet, mint most. A türelem most pénzt terem.

Rák

Végre búcsút mondhatsz az adósságodnak, vagy szerződésben vállalt fizetési kötelezettségednek. Végre megkönnyebbül a szíved, és felszabadulsz a nyomasztó terhek alól. Talán még nincs annyi pénzed, mint szeretnéd, de már látod a kiutat ebből a helyzetből.

Oroszlán

Hallgass most a megérzésedre, amikor a pénzügyek kerülnek szóba. A belső hangod arra biztat, vállalj el egy olyan helyzetet, amely rövid távon sokba kerülhet ugyan, de hosszú távon nemcsak bevétel, de bőséges bevétel érkezik hozzád a döntésed okán.

Szűz

Kötelezd el magad a meggazdagodás terve mellett. Tudom, ez furcsán hangzik, de a csillagok szerint most csak akkor érhetsz el valamit az anyagiakban, ha erre határozott szándéknyilatkozatot teszel. Először talán azt kell megértened, ha gazdagabb lennél, többet költhetnél a szeretteidre.

Mérleg

Bátran mondj nemet, ha most kölcsönt akarnak kérni tőled. Attól tarthatsz, ha nemet mondasz, esetleg a kölcsönt kérő elfordul majd tőled. Hidd el, ha őszintén elmondod az indokaidat, megérti a helyzetet. A helyzet pedig, hogy most sokkal fontosabb dolgokra kell költened.

Skorpió

Meg kellene tanítanod a gyerekeidnek is, hogyan bánjanak jól a pénzzel. Ehhez pedig arra lesz szükség, hogy bátrabban adj nekik pénzt, és bátrabban vond be őket a családi költségvetésbe is. Ha mindezt az életkorukat figyelembe véve teszed, mindenki jól jár majd.

Nyilas

Régóta várod, hogy megoldódjon egy pénzügyi problémád. A helyzet megoldódására sajnos még mindig várnod kell, de már most is érdemes valakivel átbeszélned ezt az ügyet. Most kell egy nálad okosabb tanácsadót bevonni a döntéshelyzetbe.

Bak

Halogatod egy befektetést kiválasztását, pedig nagyon is ideje lenne már döntened. Már a héten kezdd el tudatosan gyűjteni a pénzedet, és mindenképpen kezdj el keresgélni a legjobb befektetési lehetőségek között. Ez a hét kifejezetten alkalmas átgondolni a befektetési lehetőségeket.

Vízöntő

Szinte be sem csukod a pénztárcádat egész héten. Na jó, lehet, nem a tényleges pénztárcádból költesz, hanem az interneten vásárolgatsz. Viszont ez azért lehet nagyon veszélyes, mert nem érzékeled pontosan a pénzed csökkenését. A hétvégére kevesebb maradhat a számládon, mint sejtenéd.

Halak

Nagyszerű ötleteid vannak, miből is tudnál több pénzt csinálni. De ha nem cselekszel időben, ezek csak ötletek maradnak, vagy ami rosszabb, valaki más valósítja meg azokat. Kezdj el végre cselekedni az álmodozás mellett.