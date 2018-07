Heti horoszkóp július 30.–augusztus 5.: Új hét, új remények, új szerelmek

KOS

Hihetetlen, de a héten vége a júliusnak, és kezdődik a nyár utolsó hónapja. A hét elején aluszékony leszel, csak szerdától éledsz fel ismét a tüzes jegyekben járó bolygóknak köszönhetően. Ráadásul csütörtökön és pénteken olyan szuper fényszögek állnak össze az égen, amelyek motiválnak, hogy erre a két napra időzítsd a fontosabb feladataidat. Egyébként is az Oroszlán havában (július 22-től augusztus 22-ig) elemedben leszel. Hétvégén a föld dominancia segítségével hatékonnyá válsz. A fogyó Hold selejtezésre sarkall.

BIKA

Július utolsó napjaiban bátran számíts a barátokra, akik nagyon szívesen segítenének, csak kérned kéne őket. A hét közepén a bolygók szerint titkot kell/kellene tartanod, szóval, még véletlenül se szóld el magad, mert a végén te kerülsz kínos helyzetbe. Csütörtökön hajnalban a Mars–Uránusz-fényszög hatására meglehetősen idegessé válhatsz. Ha a jövő miatt kezdenél aggódni, inkább ne tedd. A hétvégén vére eljön a te időd, a Bika Hold és a pozitív fényszögek segítenek, hogy kedved szerint végződjön ez a hét.

IKREK

A hét elején a fantáziád és az optimizmusod csúcson jár. Semmi esetre se hagyd szappanbuborékként elszállni az ötleteket, inkább írd le azokat, később még jól jönnek. Szerdán kezdődik a nyár utolsó hónapja, az augusztus. A hét közepén érdekes emberek és hírek fognak hoznak lázba. Szokásodhoz híven maradj nyitott, és csodát fogsz megtapasztalni. A józanságodat, a realitás iránti érzékedet viszont csak a hétvégén kapod vissza, a föld jegyekben járó bolygók (Bika Hold, Bak Szaturnusz és Plútó) szokatlan higgadtságot hoznak neked. Az se baj, ha most kicsit lelassulsz…

RÁK

Augusztus eleje kedvedre való lesz, hiszen a víz (Halak Hold, Skorpió Jupiter) vagyis az érzelmek dominálnak. Neked szükséged van rá, hogy kimutathasd az érzéseidet, ahogyan arra is, hogy többiek is kimutassák azokat. A hét közepén a tűz jegyben járó bolygók (Kos Hold, Oroszlán Nap és Merkúr) veszik át az uralmat, ami egyrészt hőséget jelent, másrészt indulatokat jelez. Utóbbi igencsak megijeszthet téged. A hétvégén a Bika Hold–Skorpió Jupiter-szembenállás szerint figyelj oda, mit, mennyit és hogyan eszel.

OROSZLÁN

Anyagi döntéseket kell hoznod a hét legelején a családdal vagy ingatlannal kapcsolatosan. Nem kell aggódnod, a kedvező fényszögek támogatnak téged. Az augusztus ennél jobban nem is indulhatna számodra, hiszen szerdától egyre energikusabbnak érzed magad a tűz jegyekben járó bolygóknak (Kos Hold, Oroszlán Nap és Merkúr) köszönhetően. Feldobódott hangulatban éled meg a hétvégét is annak ellenére, hogy érthető módon a fáradtság is kijöhet rajtad. Pihenj minél többet, rád fér, viszont ez csak akkor fog sikerülni, ha nem rágódsz a jövőn…

SZŰZ

Július utolsó napjaiban a Halak Hold szerint valakivel találkozol valakivel, akiről szinte le sem tudod venni a szemed. Ez még nem biztos, hogy szerelem, de biztos, hogy valamilyen dolgod van vele. A hét közepén sajnos kifolyik a pénz a kezeid közül, még szerencse, hogy a kedvező fényszögek támogatnak téged, ami azt jelenti, időben vissza tudod fogni magadat. A hétvégén kitűnő konstellációk, kitűnő eseményeket szimbolizálnak. A föld jegyben járó bolygók tükrében (Bika Hold, Bak Szaturnusz és Plútó) előtérbe kerül a gyermeki éned.

MÉRLEG

Jól alakulnak a pénzügyeid a hét elején, valójában sokkal jobban, mint hitted, amelynek köszönhetően végül úgy érzed, nem is volt olyan rossz hónap ez a július. A hét közepén valaki sürgetni fog, amit csöppet sem viselsz jól, és amiből konfliktus alakulhat. A csütörtöki és a pénteki szuper fényszögek (Kos Hold, Oroszlán Nap és Merkúr) azt súgják, nem is akart neked semmit rosszat a másik. Próbáld észrevenni, inkább csak a stílusát viseled nehezen. A hétvégén lesz mit kipihenned, viszont a föld dominancia (Bika Hold, Bak Szaturnusz és Plútó) végre békés hangulatba hoz.

SKORPIÓ

Kifejezetten jól kezdődik a heted, ugyanis a Skorpió Jupiter szuper fényszögeket sugároz rád. Most tényleg nem lesz okod panaszra. A hét közepén a kommunikációra érdemes nagyon odafigyelned, és arra is, hogy ne hasonlítsd magad a többiekhez. Te csak a saját stílusodért, önmagadért felelsz, ezért is fölösleges nézeteltérésbe keveredned. A hét második felében alig várod a hétvégét, mert érzed, izgalmas találkozás vár rád. A Bika Hold megdobogtatja a szívedet, amit három remek fényszög (Hold-Uránusz, Hold-Szaturnusz, Hold-Plútó) tovább erősít.

NYILAS

Úgy tűnik, a múlt fogva tart a hét elején, pedig te is tudod, felesleges a régi dolgokon rágódni. Szerdától elemedben kerül, hiszen igazán jól indul az augusztus. Csütörtökön és pénteken a kedvező fényszögek (Kos Hold, Oroszlán Nap és Merkúr) kedvező eredményeket mutatnak. A lelkesedésed és a pozitív hozzáállásod a siker kulcsai. A hétvégén a föld jegyben járó bolygók a föld elem dominanciáját, ezzel együtt pedig nyugalmat hoznak. Benned és körülötted is harmónia lesz. Legjobb, ha a természetben töltöd az időt.

BAK

Tudj róla, ezen a héten szinte minden napra jut kedvező fényszög, így remek lehetőségeid nyílnak kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap. A hét elején a víz, a hét közepén a tűz, a hétvégén pedig a föld elem energiája érvényesül. A hét elején szokatlanul sok érzelmet tapasztalhatsz, a hét közepén felerősödik az ambíciód, az erőd, ami agresszióba is átválthat. Érdemes lenne megelőzni az ilyen irányú hajlamokat. A hétvége a tiéd lesz, ugyanis három bolygó játszik most a kezedre (Bika Hold, Bak Szaturnusz és Plútó), így minden a terveid szerint alakul…

VÍZÖNTŐ

Kitűnő fényszögekkel búcsúzik a július. Szerinted kicsit több lesz az érzelem, de nem tehetsz ellene. Szerdától már az augusztus kezdődik. Valaki túl sokat beszél, de érdekes módon most még ez sem zavar, tátott szájjal hallgatod, mert tetszik a stílusa, a humora. Vigyázz, nehogy félreértse az érdeklődésedet… vagy ha szeretnéd, nyugodtan értse félre… A hétvégén semmi másra nem fogsz vágyni, mint az otthon kényelmére és szeretteid társaságára. A Bika Hold és a többi föld jegyben járó bolygó tökéletes harmóniát jelez.

HALAK

Nemcsak a Halak Hold miatt érzed igazán jól magad július utolsó napjaiban. A vizes jegyekben járó bolygók fényszögei igazán nagyszerű hangulatot jeleznek. Szerdán nagyot fordul veled a világ, kezdődik az augusztus, és átveszi a tűz az irányítást (Kos Hold, Oroszlán Nap és Merkúr), ami már nem lesz ínyedre. Mégse panaszkodj, mert az csak elviszi az energiáidat, ráadásul a hétvégén lenyugszanak a kedélyek. A föld dominancia (Bika Hold, Bak Szaturnusz és Plútó) végre helyreállítja a békét a lelkedben és körülötted is.