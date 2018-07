Ez a 4 csillagjegy nem figyel rád beszélgetés közben

A Vízöntő gondolatai előrébb járnak

A Vízöntő gondolatban szinte folyton előrébb jár a többieknél, ezért ha olyan témát hozol fel, ami nem különösebben érdekli, azonnal vált, még mielőtt befejeznéd a mondandódat. Az empátia nem az erőssége annak ellenére sem, hogy segítőkész és figyelmes, ezért gyakran nem igazán érti, hogy miért is lett volna annyira fontos számodra ez a beszélgetés. Nem akar ő faragatlan lenni, egyszerűen csak más gondolatok foglalkoztatják.

via GIPHY

A Nyilas folyton fecseg

A Nyilas imád beszélgetni, ezért amikor csak lehetősége nyílik, azonnal magáról beszél. Most nyaraltál Horvátországban? Micsoda véletlen, pár éve ő is éppen arra járt, bebarangolta az egész tengerpartot, a legizgalmasabb az volt, amikor rájalesre ment… Bla-bla-bla. Igazság szerint annyira érdekesek a történetei, hogy mindenki szívesen hallgatja az élménybeszámolókat, a saját sztori pedig már nem is tűnik annyira izgalmasnak. Még csak haragudni sem lehet rá, pedig ő sosem hallgatja végig a többieket.

via GIPHY

A Kos figyel is meg nem is

Az a baj a Kossal, hogy miközben hallgat téged, még ezer más dologgal is foglalkozik. Takarít, a telefonját nyomkodja, fél szemmel lesi, mennyit ettél az ételből, amit kínált. Érdekli, amit mondasz, de képtelen csak rád koncentrálni. Megoszlik a figyelme, és néha éppen a lényeg sikkad el. Miközben beszélsz, ő már továbbgondolta, amit mondasz. Mindig fogalmazz egyszerűen és érthetően, mert a körmondatokat képtelen kivárni, biztosan közbevág, és másfelé tereli a beszélgetés fonalát.

via GIPHY

A Bika a válaszon mereng

A Bika nem szereti a hibákat, a társalgásokban sem. Így ahelyett, hogy rád figyelne, már előre az alaposan megfogalmazott és kigondolt válaszon elmélkedik. Könnyen lehet, hogy radarja nem is fogja fel a mondandód finom utalásait és árnyalatait, cserébe viszont jól átgondolt válaszra számíthatsz. Ha sikerül feloldani a frusztrációit, belőle egészen jó hallgatóság válhat.

via GIPHY

(via YourTango)