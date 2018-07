Napi horoszkóp 2018. 07. 28.: Szerencserobbanás szombaton

Kos

Nem szívesen adsz az idődből most semmilyen feladatnak, ami érthető is, de érdemes lenne mérlegelned, melyik időbefektetésből, milyen haszonra számíthatsz. Ha nem adsz időt annak, ami neked fontos, az nem is fog fejlődni. Ma például a tanulásnak és a gyakorlásnak kellene több időt adnod, hogy megtanulhasd, miből csinálhatsz hamarosan pénzt is.

