Hétvégi szerelmi horoszkóp július 28-29.: Kalandok és kalandozások várnak a csillagjegyekre

Kos

Sokkal jobban kellene bíznod a párodban, és sokkal jobban kellene bíznod magadban is. Most a saját önbizalomhiányodat vetíted a szerelmedre, pedig ez nem tesz jót a kapcsolatotoknak. A hétvégén erősítsd az önbizalmadat, és tudatosítsd magadban, a szerelmed téged választott, mert olyannak szeret, amilyen vagy.

Bika

A vonzerőd fényesen világít az éjszakában, akár egy reflektor. A hétvégén minden tekintetet magadhoz vonzol, és mindenki felfigyel rád. Szinte lehetetlen nem ismerkedned ezekben a napokban. Talán még a sivatag közepén is belebotlanál valakibe, aki azonnal flörtölni kezd veled. Miért ne élhetnél a lehetőséggel?

Ikrek

Ki kellene békülnöd a szerelmeddel, annál is inkább mert a veszekedésetek gyerekes, és teljesen értelmetlen. Egy olyan félreértésen vesztetek össze, amelyről azóta már mindketten tudjátok, tévedés volt. Most arra vártok, valaki megtegye az első lépést a békülés irányába. Ezt a lépést pedig te teheted meg a legdiplomatikusabban.

Rák

A legszívesebben magadhoz láncolnád a párodat, és mindent elkövetnél, hogy bebiztosítsd a hűségét. Ezt azonban erőszakkal nem szerezheted meg. Most azzal teszed a legjobbat a kapcsolatotoknak, ha nem féltékenykedsz, és ha lazábbra engeded a gyeplőt. A bizalom és a szerelem lesz a párod hűségének valódi alapja.

Oroszlán

A pénz miatt veszekedtek mostanában a legtöbbet. Pontosabban a pénz hiány, ami kezdett éket verni közétek. Ideje lenne túllépnetek az anyagi dolgokon, és ideje lenne tisztáznotok, hogy ti ketten vagytok egy egész. Miért ne lehetne a költségvetésetek is közös, és miért ne fűznétek szorosabbra a pénzügyi és szerelmi szálakat egymással?

Szűz

Minden nyaralás olyan, mintha mézeshetekre mennétek. Mármint olyannak kellene lennie. Most gondold végig, mivel hozhatod vissza a szerelmet, a lángolást, a szenvedélyt az életetekbe, és mi az, amitől újra a mézesheteiteken éreznétek magatokat. Akkor is kitalálhatod ezt, ha a hétvégét otthon töltitek.

Mérleg

Tele vagy aggodalommal, tele vagy feszültséggel és bizonytalansággal, ami a kapcsolatodat illeti. Fontos megértened, a csillagok most abban segítenek, hogy megismerd a szerelmed valódi arcát. Tedd fel magadnak a kérdést, ha ő nem változik meg, akkor is boldog leszel vele tíz, húsz harminc év múlva is?

Skorpió

Néha úgy fogalmazol és úgy magyarázol, hogy a környezeted nem érti pontosan, mit is szeretnél. Az viszont baj, ha már a szerelmed sem érti a mondandódat. A hétvégén fogalmazz pontosan, és beszélj nyíltan az érzéseidről. Minden elhallgatott gondolat, minden ki nem mondott mondat félreértésekhez, veszekedéshez vezethet.

Nyilas

A szerelemnek sokféle arca van, és nem az a fontos, hogy a párkapcsolatod megfeleljen mások elvárásainak. Pusztán két embernek kell megfelelnie, a szerelmednek és neked. Itt az ideje, hogy elengedjétek a hagyományok és az elvárások diktálta kereteket, és megtaláljátok végre a saját szabályaitokat.

Bak

Hajlamos vagy figyelmen kívül hagyni a jeleket, amelyeket a párod küld neked, ő pedig nem a szavak embere a hétvégén. Most figyelj jobban a jelekre, és figyeld meg, mit próbál elmondani a tetteivel. Könnyen lehet, hogy a tettei most sokkal hangosabban beszélnek ezer szónál, és segítenek megérteni, amit eddig nem tudtál értelmezni.

Vízöntő

Néha már nem vagy benne biztos, mire is számíthatsz a párodtól. Úgy érzed, mintha elrontottál volna valamit, pedig ez nem igaz. A párodnak mostanában nem volt annyi ideje, energiája, figyelme rád, mint szeretted volna, de ez hamarosan megváltozik. Addig is tartsd észben, a szerelmetek túlélt már nehezebb időszakokat is.

Halak

Őrizd meg a jókedvedet és a derűlátásodat a hétvégén! Most nem úgy alakulnak a dolgaid, ahogyan elképzelted. Ez a hétvége a gyenge lábakon álló kapcsolatokat próbára teszi, és fellebbenti a fátylat a hazugságokról. Néhány nap múlva új esélyt vagy új szerelmet kapsz az élettől. Élj vele.