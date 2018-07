Árulásra figyelmeztetik a rúnák augusztusban a Mérleg csillagjegyet

Hiába nyúlnak vissza több száz évvel korábbra a rúnajóslás gyökerei, a különleges jelek üzenetei a mai napig megállják a helyüket. A Mérleg csillagjegy rúnája erre az időszakra a Hagalaz rúna, ami külső-belső viharok közeledtét jelzi előre. Szerencseszáma a 9, a hozzá tartozó szín pedig a világoskék.

Sokan talán meg is ijednek tőle első látásra, de aggodalomra semmi ok. Hosszabb távon mindenképpen szerencsés tiszta vizet önteni a pohárba és kideríteni, hogy kire lehet igazán számítani. A Mérleg számára ebből a szempontból most tanulságos időszak következik: lehet, nem lesz fájdalommentes, mégis jobb túlesni rajta – sokan igazán hálásak lennének érte, ha végre segítséget kapnának ahhoz, hogy kiderítsék, kiket érdemes a bizalmukba fogadni.

A rúna üzenete a Mérleg csillagjegynek

Nincs könnyű helyzetben egyetlen Mérleg sem, mert úgy érezheti, valamilyen láthatatlan erő hátráltatja szinte az élet minden területén. A legnagyobb baj mégis az, hogy a környezetében szép számmal akadnak hamis barátok és állítólagos segítők, akiket, ha felismerne, sokkal egyszerűbb lenne az élete. Az állítólagos barátok legfőbb hajtóereje az irigység, amit ugyanakkor tökéletesen lepleznek.

A Hagalaz rúna most minden segítséget megad a Mérlegnek, hogy más szemmel tekintsen a körülötte lévőkre, és hosszú idő után ne csak nézzen, hanem végre lásson is, mégpedig az igazságot. Érdemes fejben leltárt készíteni azokról, akik nem tűnnek őszintének. Az égiektől pedig rövidesen megérkezik a válasz, ki az, akivel jobb ezentúl néhány lépésnyi távolságot tartani.