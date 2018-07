Ez a mantrád az évszázad holdfogyatkozása napján a horoszkóp szerint

A Kos (március 21 – április 19.)

A HOLDFOGYATKOZÁS MANTRÁJA: Türelem, türelem.

Nyugtalanságod ellensúlyozására Kos jegyűként ma önuralmat kell gyakorolnod. Szeretsz első lenni, de bizonyos esetekben elhamarkodhatod a dolgokat, ezért néha érdemes hátrébb húzódni, visszavonulót fújni és újra próbálkozni.

A Bika (április 20 – május 20.)

A HOLDFOGYATKOZÁS MANTRÁJA: A változást választom.

Stabil és következetes Bika jegyűként a biztonságra törekszel, amivel nincs is semmi baj. Másrészt pontosan ez a törekvésed állhat az előrehaladásod útjában is. A teljes holdfogyatkozás rugalmassághoz és a változások felé történő nyitáshoz is segít.

Az Ikrek (május 21 – június 20.)

A HOLDFOGYATKOZÁS MANTRÁJA: Megnyomom a szünetgombot.

Ikrek jegyűként attól függően, milyen napod van éppen, hol bájos és kalandos, hol nyugtalan és zavart lehetsz. A teljes holdfogyatkozás mantrája éppen a szélsőséges hangulatok oldásában és az egyensúly megtalálásában segít téged. Ismételd ma minél többször, érezd át a rezgését.

A Rák (június 21 – július 22.)

A HOLDFOGYATKOZÁS MANTRÁJA: Birtokolom, az enyém.

Rák jegyűként szinte folyamatosan szükséged van mások bátorítására, hogy képes légy előbújni a páncélodból, és megmutasd különleges képességedet, a személyiséget. Sokszor félsz az újdonságoktól, de ugyanígy az elutasításról vagy a magánytól is. Éppen ezért ismételd minél többször a mantrádat, hiszen magabiztosságot, stabilitást ad neked.

Az Oroszlán (július 23 – augusztus 22.)

A HOLDFOGYATKOZÁS MANTRÁJA: Jó érzés csak úgy lenni.

Oroszlán jegyűként dicséretre, elismerésre, figyelemre van a leginkább szükséged. Sokszor gyötör az egyedüllét gondolata, vagy az, hogy a többiek nem törődnek veled, megfeledkeznek rólad. A teljes holdfogyatkozás mantrája segít lecsendesíteni az elmédet, megnyugtat, és arra ösztönöz, hogy a jelenben légy, élvezd a mostani pillanatot.

A Szűz (augusztus 23 – szeptember 22.)

A HOLDFOGYATKOZÁS MANTRÁJA: A tökéletlenség gyönyörű.

Valódi maximalista Szűzként sokszor nagyon kemény és szigorú vagy önmagaddal szemben. Nem elégszel meg a jóval, te a tökéletességre törekszel. Hidd el, nem kell mindig tökéletesnek lenni, sőt. Hogy ezt el is hidd, ismételgesd a mantrádat minél többször. Segít a lazításban, az elengedésben is.

A Mérleg (szeptember 23 – október 22.)

A HOLDFOGYATKOZÁS MANTRÁJA: Kimondom a véleményemet.

Mérleg jegyűként, ha teheted, messze elkerülöd a konfliktusokat, pedig néha érdemes lenne kiállni a saját meggyőződésed mellett. Néha igenis fontos lenne kimondanod, hogyan érzed magad, mi bánt vagy minek örülnél igazán. Mantrád segít az őszinteségben, segít, hogy kimondhasd mindazt, ami a lelkedet nyomja.

A Skorpió (október 23 – november 21.)

A HOLDFOGYATKOZÁS MANTRÁJA: Nem bújok el, megmutatom magamat.

Skorpió jegyűként szenvedély, hűség és bátorság jellemez mindaddig, amíg kapcsolataidban a féltékenység vagy a manipuláció vágya fel nem üti a fejét. Hajlamos lehetsz a paranoia érzésére, ezért is lényeges, hogy a mantrát ismételgesd minél többször. Segít, hogy a többiek is észrevegyék az érzékeny oldaladat is.

A Nyilas (november 22 – december 21.)

A HOLDFOGYATKOZÁS MANTRÁJA: Összpontosítok.

Nyilas jegyűként téged a kockázatvállalás és a félelem nélküliség érzete jellemez, ezért gyakran olyasmit is szeretnél, amelyekre a többiek válaszul azt mondják, nem lehet. Nem szívesen kérsz vagy veszel igénybe segítséget, néha talán túlzottan is magabiztosan viselkedsz. Mantrád szerint összpontosíts, az segít a céljaid elérésében.

A Bak (december 22 – január 19.)

A HOLDFOGYATKOZÁS MANTRÁJA: Nem kell mindent megcsinálnom.

Bak jegyűként tudni rólad, mennyire keményen dolgozol, vállalod a felelősséget sokszor olyasmiért is, amely meghaladja a saját kötelességeidet. Nehezen bízol meg a többiekben, ezért inkább magad akarsz mindent megcsinálni. Mantrád éppen a lazításban, a kiengedésben segít. Ismételgesd minél többször.

A Vízöntő (január 20 – február 18.)

A HOLDFOGYATKOZÁS MANTRÁJA: Az egyediségem az ajándékom.

Vízöntő jegyűként valódi csapatjátékos vagy, aki egyben mindenkinek a barátja is. Nem mindig vállalsz vezetői pozíciót, mert félsz, ha nagyobb a hatalmat kapsz a kezedbe, azzal veszítesz a többiek szimpátiájából. A teljes holdfogyatkozásra kapott mantrád a tehetséged kidomborításában is sokat segíthet.

A Halak (február 19 – március 20.)

A HOLDFOGYATKOZÁS MANTRÁJA: Minden rendben van.

Halak jegyűként gyakran teheted fel a kérdést: miért történik ez mindig velem? Az önsajnálat helyett próbáld meg elhinni, minden úgy jó, ahogyan történik. Próbáld meg elengedni az aggódást, a félelmet, légy kicsit optimistább, és legfőképpen hidd el: minden rendben van – veled.

