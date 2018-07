Így hat a csillagjegyekre az évszázad holdfogyatkozása

KOS

Nem csak a telihold és a holdfogyatkozás hatása érinti a Kos csillagjegyet, hanem a Nap–Mars szembenállás és a Hold–Mars együttállás is. Ez pontosan négyszeres erejű konstelláció. Mivel Mars a Kos uralkodó bolygója, garantáltan harcként éli meg a pénteki eseményeket. Esetében a felkiáltójel azt jelenti, hogy igyekezzen a kihívásokat versenynek és nem támadásnak felfogni. Veszélyes ugyanis rá és az emberi kapcsolataira tekintve a tűzhányószerű reakció, amire most nagyon is hajlamos lehet.

BIKA

A múlt és a jelen összecsapásáról szól a Bika csillagjegy pénteki napja. Mindkettő okozhat fájdalmat a telihold, a holdfogyatkozás és a Nap–Mars szembenállás szerint. Mivel a péntek még munkanap, bajba kerülhet, ha nagy összpontosítást igényel a munkája. Hol a múlt, hol a jövő tereli el a figyelmét, ezért a kettő közé szorulva érezheti magát. Menekülni nem lehet, és nem is kell, most jobb lenne szembenézni a félelmekkel. Persze nem kell szándékosan szenvedni, inkább írja le vagy mondja el valakinek, akiben megbízik.

IKREK

Statisztikák sora szól arról, hogy teliholdkor mennyivel több a baleset. Erre pénteken az Ikrek csillagjegynek mindenképpen oda kell figyelnie. Horoszkópjában ugyanis a telihold a teljes holdfogyatkozással terhelve felerősíti a veszélyt. Ehhez jön még a Nap–Mars szembenállás, ami kifejezetten harcias megnyilvánulásokat jelez. Ám nemcsak az utakon lesz szükség az óvatosságra, hanem a beszédben és az írásban is, ugyanis a Mars harciassá teheti. Elég egyetlen félreértett szó, és támadásba lendül, ami aztán szócsatába torkollhat.

RÁK

Napok óta nyomaszthatja a Rák csillagjegyet a pénz. Egyre többet töri a fejét, számolgat, hogyan jöhetne ki abból, ami befolyik, és hogyan tehetne félre valamennyit. Ez az egész vívódás pénteken éri el csúcspontját. Sajnos a Nap–Mars szembenállás is a belső harcról árulkodik, ami rossz döntésekhez vezethet. Most okosabb lenne minden komoly anyagi kérdést elnapolni, a holdfogyatkozás ugyanis szó szerint pénzfogyáshoz vezethet, holott éppen ezt szeretné elkerülni.

OROSZLÁN

Mivel a Nap az Oroszlánban jár, az Oroszlán csillagjegy most, köszöni, kifejezetten jól érzi magát. A telihold, a holdfogyatkozás és a Nap–Mars szembenállás ugyanakkor számára megdöbbentő harcokat generál. Értetlenül nézi, a többiek miért kapkodnak, erőlködnek, vívódnak, és miért támadnak. Mivel az Oroszlán ereiben nem víz folyik, könnyen felingerelhető, és bevonható olyan csatákba, amit akkor nyerhetne meg, ha bele sem kezdene. Ezt kéne ma hatalmas betűkkel kiírni minden tükörre: az előszobába, a fürdőszobába, az autóba, mindenhová.

SZŰZ

Fő az egészség – tartja a mondás. A Szűz csillagjegy számára pedig ez a szentírás. Mióta világ a világ, kínosan ügyel a higiéniára, a tisztaságra, de még az élelmiszer alapanyagokat is gondosan megválogatja, ami olykor mániának tűnhet. Például pénteken is, amikor a telihold, a holdfogyatkozás és a Nap–Mars szembenállás pánikhangulatra hajlamosítja. Jól teszi, ha figyel az egészségére, de nem kellene túlzásokba esni, mert a végén ebbe betegszik bele. Egy jó barát, egy kolléga ma sokat segíthet…

MÉRLEG

Az ember gyarló: ha van, az a baj, ha nincs, akkor meg az. Pénteken a Mérleg csillagjegy a gyerekvállalásban küzdhet ezzel az érzéssel. A telihold, a holdfogyatkozás és a Nap–Mars szembenállás ugyan nem érinti őt közvetlenül, de a gyerektémán keresztül mindenképpen. Ha van gyermeke, a pénteki drasztikus konstelláció vele kapcsolatos dilemmát hozhat, ha meg nincs, akkor a vágy vagy éppenséggel az üresség érzése bukkanhat fel benne. Nem érdemes őrlődni, hiszen a megoldást sem kell egyetlen nap alatt kell megtalálni. Most jobb az egészet elhalasztani.

SKORPIÓ

A Skorpió csillagjegy nem ijed meg a saját árnyékától, ő nem fél a konfliktusoktól. A pénteki telihold, a teljes holdfogyatkozás és Nap–Mars szembenállás ugyanakkor számára is kihívást jelent. Egyszerre két fronton kell helytállnia, ami eddig jó sportnak tűnt, de péntekre a tűrőképessége határához érhet. Időzített bombaként ketyeg, és egy kolléga vagy rokon beszólása is bőven elég a robbanáshoz. Holott nem ez a cél. A kihívás most az lesz, hogy megőrizze a higgadtságát.

NYILAS

Lassan járj, tovább érsz! Vagy tovább élsz? Mindegy, a Nyilas csillagjegynek pénteken nagyon kell vigyáznia magára és a többi közlekedőre is. A telihold, a holdfogyatkozás és a Nap–Mars szembenállás fokozott óvatosságra int. Persze azért nem kell rettegve bezárkózni. A félelem negatív energia, ami csak a rosszat vonzza, ehelyett megfontoltan, és előzékenyen haladjon előre. Ne akarjon senkit sem kioktatni, megtanítani, mert abból garantáltan heves vita pattanhat ki, amit a Mars bolygó szikrázása jelez.

BAK

A pénz számolva jó. a Bak csillagjegyhez közel áll ez a mondás. A pénteki konstelláció arról szól, hogy minden kiadását meg kell fontolnia. Nem kedv kérdése, hogy beosztja-e a pénzét, mert ha nem sikerül, negatív spirálba kerülhet, amiből hónapokig tarthat majd kimászni. Anyagiak tekintetében a péntek látszik a legkritikusabbnak. Attól, hogy egész jó bevételeket realizált az elmúlt időszakban, még nem szabad őrült költekezésbe fogni. Ez nem az ő stílusa, de egyik szerette kedvéért most bármilyen drága holmit megvásárolna. Ne tegye!

VÍZÖNTŐ

A pénteki telihold és holdfogyatkozás a Vízöntő csillagjegyet érinti a legérzékenyebben. Nem árt felkészülni, hogy ma támadásnak élhet meg olyasmit is, ami korábban meg se kottyant neki. A Hold miatt sértődékeny, a Mars okán pedig agresszív lehet. A sarokba szorított vadállat reagál hasonlóan: visszavág, nekirohan a támadójának, amiből aztán óriási konfliktus robbanhat ki. Most jobb lenne észrevenni, hogy senki nem akarja őt bántani. Ha nem hiszi el, inkább térjen ki minden provokáció elől.

HALAK

A Halak csillagjegy hajlamos az aggodalomra, a hipochondriára. Mindkettőre találhat okot pénteken, amikor a telihold, a holdfogyatkozás és a Nap–Mars szembenállás háromszoros erővel hat rá. Drasztikusan megnő a megbetegedés esélye, ha engedi, hogy eluralkodjon rajta a kétségbeesés. Szerencsére a nyár sok örömforrást tartogat még, és a napsütés – a kánikula ellenére – eloszlathatja az aggódás felhőit. Menjen ki a szabadba, töltődjön fel fénnyel, és mindent jobb színben fog látni.