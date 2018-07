Ezek a csillagjegyek megérzik, ha valami rossz fog történni

A Rák mindent érez

A Rák érzékenysége nem hasonlítható egyetlen más csillagjegyéhez sem. Hihetetlenül érzékeny a legapróbb változásra is, ami a környezetében történik, de a többiek érzéseit is könnyedén átveszi. Már azelőtt tudja, hogy rossz hír vár rá, mielőtt a másik ember kimondaná a gondolatait. Előtte érzelmi titkok nem léteznek. Azonnal leveszi, ha valami nem a megszokott szerint zajlik. Nagyon empatikus, mások fájdalmát a magáénak érzi, együtt sír és együtt nevet a többiekkel. Nem véletlen, hiszen ő is a vizes csillagjegyek egyike.

A Skorpió egyszerűen tudja, mi történik

A Skorpió megérzései elképesztőek, őt képtelenség becsapni, mert azonnal átlát a hazugságokon. Nem egy beszédes típus, de éppen azért, mert közben árgus szemekkel figyeli a többieket. Előtte a legapróbb részlet sem sikkad el, sokszor talán többet is tud a kelleténél. Szívesen néz a felszín mögé, számára valódi kihívás felfedezni a rejtett igazságokat. Mások szemében gyanakvónak tűnhet, de ő egyszerűen csak tudja, mert a sejtjeiben érzi, mi lesz a következő lépés.

A Halak megálmodja a jövőt

A Halak a képzelőerő, a fantázia mestere. Számára az álmok különös jelentőséggel bírnak, ő ugyanis pontosan tudja, azok a tudatalatti képei. Figyel és hallgat az álmok jelentésére, ezért nem csoda, hogy bámulatosak az előérzetei. Képes előre megálmodni a jövőbeni történéseket. Mindent érez és mindent megérez, mintha lenne egy harmadik szeme, ami folyamatosan nyitva van. Sokan azt gondolják róla, hogy a saját világában él, és csak álmodozik, pedig a valóságban mindenhol ott van, és mindent előre megérez.

