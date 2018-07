Ezek a csillagjegyek első látásra szerelembe esnek

A szerelem első látásra nagyon is létezik. A tudományos magyarázat szerint a szervezet ebben a csodás pillanatban hormonokat szabadít fel, amelyek a mindent elsöprő érzést eredményezik, és a test és az elme pedig azonnal azt mondja: „Ő az, aki kell nekem.”

Nos, a következő csillagjegyekkel pontosan ez történik. Ők bátran lépnek a tettek mezejére, és nem félnek azonnal szerelembe esni.

A Kos (március 21. – április 19.)

A Kos mindenben első szeretne lenni, így ez nála a szerelemben sincs másként. Egyszerűen elhatározza, már pedig szerelmes lesz, párra talál, és valahogy tényleg mindig sikerül is neki. Rámenős, bátor, nagyon szívesen kezdeményez, semmi és senki sem foghatja őt vissza, amikor úgy érzi, szíve párjára talált. Nagyon gyorsan szerelmes lesz, ami talán nem is véletlen, hiszen ő nem tud várni, ő azonnal akar érezni és szeretni.

A Rák (június 21. – július 22.)

A Ráknak bőven elegendő csupán egy tárgyra pillantani, és máris beindul a fantáziája. Álomvilágot épít, tervezi a jövőt, vágyakozik. Ugyanígy érez a szerelemben is. Rápillant a szimpatikus idegenre, és magában máris elképzelte a tökéletes életet és családot, a gyerekeket. Azonnal szerelmes lesz egy igéző pillantásra, pedig valójában semmit sem tud a másikról, vagy ha mégis, túlzottan sok tapasztalatot nem szerzett még róla. Kétségtelenül kiváló a beszélőkéje, mellyel nemcsak a leendő partnerét képes bármiről meggyőzni, hanem saját magát is.

via GIPHY

Az Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Az Oroszlán nagyon bátor csillagjegy, és az önbizalma is a helyén van. Nem okoz neki problémát, hogy már az első pillantásra azt gondolja, gyönyörű kapcsolat alakulhat az ígéretes találkozásból. Magabiztos típus, ezért benne a visszautasítás lehetősége fel sem merülhet. Szenvedélyes, így a szikra is gyorsan lángra kap a lelkében az ismerkedést követően. Nagyon makacs és kitartó, addig próbálkozik a szimpatikus partnernél, amíg el nem éri a célját, és meg nem hódítja őt. Többnyire gyorsan el is éri a célját.

A Skorpió (október 23. – november 21.)

A Skorpiótól nem áll távol a titkok kutatása. Imádja az izgalmat, a misztikust, a látszólag megfoghatatlant. Nem csoda, hogy első látásra beleszeret a másikba, amikor az titokzatosságával hívja fel magára a figyelmet. Tudni akar mindent a titokzatos idegenről, és meg is tesz minden tőle telhetőt az ismerkedésre. A visszautasítást ő sem viseli, addig ügyeskedik, addig udvarol vagy addig veti be a vonzerejét, amíg el nem éri a célját. Az is biztos, hogy a kitartása, a csábereje mindig célba talál.

Your Tango