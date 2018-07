Pénteken vérhold és teljes holdfogyatkozás lesz a Vízöntő jegyében

A telihold mindig az érzelmekhez kapcsolódik, mert a Föld kísérője ebben a holdfázisban mindent felnagyít – így az érzelmeket is. Mindezt tetézi, hogy a július 27-i telihold vérhold lesz a Vízöntő jegyében. Íme, mire is számíthatsz ezen a feszültségekkel teli hétvégén.

Az évszázad leghosszabb holdfogyatkozása

A pénteki telihold egészen különleges eseménynek ígérkezik, ugyanis egybeesik az évszázad leghosszabb holdfogyatkozásával, amely 103 percen keresztül zajlik le július 27-én. Holdfogyatkozáskor a Hold a Föld árnyékába kerül, így átmenetileg „eltűnik” az égboltról. Az asztrológusok szerint a holdfogyatkozás mindenkor nagyon érzelmes időszakot sejtet. Azt ígérik ugyanakkor, most nincs miért különösebben aggódni, mert a mostani égi jelenség a Vízöntő jegyében zajlik, éppen ezért boldog végkifejletet sugall.

A Vízöntő az összefogás, az emberségesség, a közösségi szerepvállalás csillagjegye. Péntektől arra emlékeztet, hogy mindannyian egy nagyobb egész részei vagyunk, és tetteinkkel mindenki más javát is szolgálnunk kell.

Ezt jelenti a teljes holdfogyatkozás a Vízöntőben

Az, hogy a Hold huzamosabb ideig láthatatlan marad a holdfogyatkozás idején, asztrológiai szempontból azt jelenti, hogy lehetőséged nyílik az érzelmekkel szembenézni. Sok mindent lepakolhatsz most abból az érzelmi csomagból, amit már ki tudja, mióta hordozol magadban. Az is lehet, nagy változások elé nézel. Titkok tudódhatnak ki, eddig elfojtott indulatok törhetnek a felszínre. Sokan tartanak a holdfogyatkozásoktól, mert az mindig felerősíti, ami egyébként is az életük része. Mégis a problémák valójában hírvivők, hiszen a jobb élet reményében a változtatások elkerülhetetlenek.

Vigyázz ugyanakkor, mert a Vízöntő Hold spontánabbá teszi a hangulatot, ami sokszor heves és meggondolatlan döntésekhez vezethet. Most jobb, ha csak emlékezteted és hagyod magad sodródni az árral, így biztosan épségben túlélheted ezt az asztrológiai szempontból nagyon izgalmas időszakot. Ha ki tudod használni az érzelmi lezárás, az elengedés lehetőségét, amelyet a vérhold kínál, tiszta lappal indulhatsz neki a jövőnek.

(via Bustle)