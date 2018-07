Napi horoszkóp 2018. 07. 26.: Kísért a múlt csütörtökön

A szerelmeddel ideje rendeznetek egy korábbi konfliktust, egy félreértést, amit eddig a szőnyeg alá söpörtetek. Ezt a konfliktust azzal oldhatod meg, ha nem akarsz győzni benne. Most arra figyelj, hogy a konfliktusból a kapcsolatotok és a gyerekeitek kerüljenek ki győztesen.

Bika

Szívesen hagynád, hogy valaki megoldjon helyetted egy munkahelyi konfliktust. Ezt a helyzetet ugyanakkor nem is olyan egyszerű megoldani. Olyasvalakire van szükség, aki egyszerre több szempontot is átlát, gyorsan felismeri, mi a helyzet, és tisztában van néhány apró trükkel is. Ez a valaki te vagy.

Még több horoszkóp Bikáknak:

Itt a mai angyalkártya az angyalok üzeneteivel és tanácsaival

Napi kínai mantra – pozitív gondolatok mára

Heti Bika-horoszkóp – Nézd meg, milyen lesz a heted!

Heti Bika-angyalhoroszkóp – Melyik angyallal dolgozz együtt a héten?

Hétvégi Bika szerelmi és bőséghoroszkóp – Mi vár rád a szerelemben és az anyagi ügyekben?

Havi Bika-horoszkóp – Megmutatjuk, milyen lesz a hónap!

A Bika jegy jellemzése

A Bika mint aszcendens – Kattints ide, és tudj meg mindent a Bika aszcendensű emberekről!