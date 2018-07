6 okból a Kos a legérdekesebb csillagjegy

Kétségtelenül megesik, hogy a Kos türelmetlen és agresszív, pláne, amikor nem tudja az akaratát érvényesíteni. Ez a tulajdonsága kevésbé tűnik vonzónak, másrészt viszont bátor és merész, független és magabiztos, nem mellesleg rendkívül aktív és fáradhatatlan, amire nagyon sokan felfigyelnek. De mi teszik őt igazán érdekessé? Íme, hat igazán nyomós érv.

1. A Kos szenvedélyes

A Kosra jellemző intenzitás teljesen új szintet képvisel. Rendkívül tüzes típus, elképesztő energiát képes mozgósítani. Csak ne akard őt provokálni, különben a tüzes energiát rád irányítja, és nem a jó értelemben. A lelkesedése, a melegsége ugyanakkor nagyon is inspiráló.

2. Szereti és elfogadja magát

Az igaz, hogy meglehetősen nagy a Kos egója, viszont létezik egy igazán alázatos oldala is. Fegyelmezetten végzi a feladatait, nemcsak önmagát, de a körülötte lévőket is maximálisan elfogadja. Szeretettel tekint magára, és ezt a pozitív kisugárzást kifelé is közvetíti. Jó érzés a közelében lenni.

3. A Kos imádja a kalandot

A Kos szomjazza a kalandokat. Bármiben benne van, legyen szó sziklamászásról, nagy utazásokról, ejtőernyőzésről, kempingezésről. Kifejezetten keresi az új élményeket, az új lehetőségeket, az újdonságokat. Nagyon szórakoztató, mellette csöppet sem unalmas az élet.

via GIPHY

4. A Kos céltudatos

Bármelyik másik csillagjegynél képes erősebben összpontosítani a céljai megvalósítására. Az apró részletekből puzzle-darabkánként építi fel a teljes képet. Alaposan megtervezi a jövőt, pontosan tudja, mit és hogyan szeretne elérni az életében, viszont ő sosem veszik el a részletek tengerében.

5. Imád versenyezni

A Kos a sikerben hisz, ezért nem véletlen, hogy az egyik legsikeresebb csillagjegy is. Általában kegyetlen, főként, amikor a karrierjéről, a szakmai hozzáértésről esik szó. A lehetőségeket nem keresi, hanem megragadja. Imád versenyezni, mert pontosan tudja, hogy a végén ő lesz a nyertes.

6. Mindennap újat ígér

A Kos számára minden egyes nap újabb lehetőséget kínál a sikerre. Minden reggel úgy ébred, hogy újabb utazás, öröm, könyvek vagy kaland vár rá. Lelkesedése bámulatos, őt semmi sem törheti le, semmi sem akadályozhatja meg, hogy az életét örömmel, vidáman és boldogan élhesse.

Your Tango