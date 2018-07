Napi horoszkóp 2018. 07. 25.: Amit akarsz, az egyre messzebbre kerül tőled…

Bátran állj szóba az ismeretlenekkel és a félig ismerősökkel szerdán, mert minden ilyen beszélgetésen áldás van. Könnyen kiderülhet, hogy a félig ismerős emberek, azok, akiket eddig csak látásból ismertél, sokkal jobb fejek, mint azt hitted. Az is kiderülhet, hogy sokkal több a közös bennetek, mint azt gondoltad volna.

Mintha elszivárogna az energiád valahova. Vagy mintha az egyik pillanatban energikus lennél, a másikban azonban képtelen lennél megmozdulni is. Szerdán egyik pillanatról a másikra változik meg az energiaszinted, ezért számíts arra, hogy pont akkor megy ki belőled az erő, amikor még nem fejezted be azt, amihez nagy lendülettel hozzákezdtél.

Talán eljött az ideje annak, hogy szövetkezz egy régi barátnőddel. Valakivel, akivel nemrég megjártátok a csúcspontokat és a mélypontokat is, érdemes lehet ismét összefognotok. Ennek az összefogásnak csak akkor van értelme, ha valóban félre tudjátok tenni az ellentéteket, és ha ma mindketten hisztek egymásban.

Jó ötleteid vannak, de nem biztos, hogy ezeket a jó ötleteket ma kell elmondanod másoknak. Lehet, hogy ma az ötleteid jók, de nem találod meg azokat az értő füleket, amelyek meghallják az ötleteid zsenialitását is. Ez pedig azzal járhat, hogy megpróbálnak lebeszélni arról, amit csinálni szeretnél, vagy egyenesen lehetetlennek nevezik a céljaidat.

Vedd észre, hogy milyen nagy hatalma van az időnek feletted szerdán. Ma egész nap sietsz, talán kapkodsz is, de ami sokkal rosszabb, hogy a szűk időkeretek és a rohanó idő tudata megbéníthat szerdán. Ma talán azért teljesítesz rosszabbul, mert arra törekszel, hogy mindent a lehető legrövidebb idő alatt csapj össze.

Valaki nem tart be egy megállapodást, amelyet veled kötött. Ez nagyon bosszantó, elismerem. Ugyanakkor tudnod kell, hogy ez így lesz neked is a legjobb. Ez a megállapodás olyan módon kötötte meg a kezedet, amely nem volt jó neked. Azzal, hogy ezt felrúgják, valójában neked tesznek szívességet.

Halak

Az álmodozás nagyon fontos a számodra szerdán is, és életed minden napján is. Kezdj tudatosan időt szánni a teremtő álmodozásra. Hogy mi az a teremtő álmodozás? A teremtő álmodozás az, amikor nemcsak ábrándozol, de le is jegyzed az álmaidat. Fontos, hogy értsd, a leírt álmaidat nem kötelező megvalósítani. De azzal, hogy leírtad őket erőt adtál nekik.

