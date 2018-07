Mit látsz a képen? Izgalmas részletet árul el a személyiségedről. Kihagyhatatlan teszt következik

Az úgynevezett Rorschach-teszt az egész világon elterjedt, az a lényege, hogy tíz, első ránézésre egyszerű tintapacának tűnő képről kell megállapítani, vajon mit vélsz felfedezni az elmosódott ábrákon. Ez a személyiségteszt is hasonló elven alapszik, igaz, ezúttal ugyanakkor mindössze egyetlen képet kell megnézned, és eldönteni, hogy mit látsz rajta. Rossz válasz nem létezik, így nyugodtan engedd szabadjára a fantáziádat. Nos, mi ragadja meg leginkább a figyelmedet először ezen a szokatlan festményen?

Ha az éjjeli tavon ringatózó hajón akadt meg a szemed

Döntésed azt mutatja, hogy számodra különösen fontos a belső béke fenntartása vagy visszanyerése. Arról is árulkodhat, hogy bagoly típus lehetsz, aki éjszaka is aktív, miközben a többiek már az igazak álmát alusszák. Az a csend és béke, ami ilyenkor honol, semmihez sem fogható biztonságérzetet ad neked. Valószínűleg megtanultad az élettől, hogy bizonyos dolgok miatt fölösleges aggódni, a bölcsességed valójában irigylésre méltó. Ha a képnek ez a része fogott meg elsőként, kifejezetten zavar a túl nagy zaj és nehezen viseled a tömeget.

Ha a női alakok ragadtak magukkal elsőként

Ha a képnek ez a részlete rajzolódott ki először előtted, akkor nyilvánvalóan nagyon szeretnéd most szívből élvezni az élet minden pillanatát és örömét. A nők a képen énekelnek, táncolnak, hangszeren játszanak és felettébb jókedvűek, amivel te is könnyen azonosulsz. Könnyen lehet, remek barátok vesznek körül, akikkel csupa móka és kacagás az együttlét, ugyanakkor a bajban is kitartotok egymás mellett. Törekszel, hogy az életed minden részét megfelelően, túlzások nélkül kezeld. Tisztában vagy az értékeiddel, a tehetségeddel. Igazán nagy öröm, ha olyan munkát végzel, amiben meg is csillogtathatod a személyiségedet. Sokan keresik a társaságodat, mert igazán szeretetreméltó ember vagy.

Ha az öregember arcát fedezted fel elsőként a képen:

Igazán nagy élettapasztalattal rendelkezel akkor is, ha még egyáltalán nem vagy idős. A kortársakhoz képest bölcsebb és általában boldogabb is vagy, mert sok örömteli pillanatban volt már eddig is részed. Persze, a te életed sem mentes a problémáktól, de jól tudod, hogy az akadályok azért vannak, hogy legyőzhesd azokat. Épp ezért ritkán lógatod az orrodat, inkább a tettek mezejére lépsz, és használod a problémamegoldó képességet. Sosem csak magadra gondolsz, mások jóléte is fontos számodra. Igazán empatikus és együtt érző embernek ismernek a többiek. Megbecsülöd az élet apró örömeit, azokat a pillanatokat is nagyra értékeled, amelyek felett mások tekintete könnyen átsiklik.

