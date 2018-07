Heti angyalhoroszkóp július 24-30.: Az angyalok segítenek átvészelni a nehéz hetet

Kos

Mihály arkangyal gondoskodik róla, hogy egész héten védelem alatt állj. Mihály arkangyal védelme azonban nem vonatkozik azokra a harcokra, amelyeket te kezdeményezel. Épp ezért kérd meg arra is Mihály arkangyalt, hogy segítsen megőrizni a békét önmagaddal és persze mindenki mással is.

Bika

Sámuel arkangyal tudja, hol találod, amit már oly régóta keresel. Ő az, aki még nálad is pontosabban tudja, mire van szükséged. Ha nem vagy benne biztos, hogy valójában mit is szeretnél, kérd Sámuel arkangyalt, árulja el, mi a legjobb neked. Ha pedig ezt tudod, kérd meg arra is, mutassa meg, hogyan kaphatod azt meg.

Ikrek

Metatron arkangyal az érzékeny emberek védelmezője. Talán te magad sem vetted eddig észre, mennyire érzékeny vagy a nyers és támadó energiákra. Ha úgy érzed, sokan értenek most félre, sokan támadnak, vagy sokan haragszanak rád, egyszerűen csak hívd Metatron arkangyalt, aki segít szeretetre cserélni minden egyes támadást.

Rák

Ariel arkangyal megmutatja neked, milyen sokféle módon megkaphatod azt, amire vágysz. Mostanában talán csak abban tudsz gondolkodni, hogy többet dolgozol, több pénzt keresel, és megveszed mindazt, amire vágysz. Valójában olyan sok más módon is megkaphatod, amire szeretnél. Hagyd, hogy Ariel arkangyal megmutassa neked ezt.

Oroszlán

Őrangyalod szívesen segítene neked, hogy sokkal energikusabb lehess. Valójában már hetek óta azt sugdossa a füledbe, hogyan lehetnél lelkesebb, energikusabb, sportosabb és lendületesebb. Érdemes lesz a héten végre engedni a késztetéseknek és változtatni az életmódodon.

Szűz

Uriel arkangyal segít neked felismerni a benned rejlő mély belső bölcsességet, és segít abban is, hogy időben meghalld a bölcsességed hangját. Úgy tűnik, mostanában túl sokat kapkodsz, mintha folyton sietnél valahova. Érdemes lenne lassítani, és Uriel arkangyal mellett a saját bölcsességedre figyelni.

Mérleg

Zadkiel arkangyal segít neked azokban a kalandokban, amelyekbe most keveredsz bele. Talán már el is felejtetted, milyen gyermeki kalandévágy él még a lelkedben, és talán már nem is emlékszel igazán a felfedezések izgalmára. Zadkiel arkangyal segít emlékezni, hogy milyen kíváncsiság él a gyermeki énedben.

Skorpió

Zsofiel arkangyal segít türelmesebbé válnod. Persze nem az a cél, hogy te légy a legtürelmesebb ember a világon, és nem is az a cél, hogy lábat lógatva várd az események alakulását. Zsofiel arkangyal abban segít, hogy nyugodtan várakozz, amikor megéri várni, és magabiztosan cselekedj, amikor annak jön el az ideje.

Nyilas

Sandalfon arkangyal segít neked, hogy sokkal több önszeretettel fordulhass önmagad felé. Úgy tűnik, mindenkivel szemben engedékeny vagy, magaddal ugyanakkor túlzottan is szigorú. Talán még bünteted is magad. Sandalfon arkangyal segít, hogy megérkezhess az önszeretet gyógyító állapotába.

Bak

Azrael arkangyal segít feldolgoznod az elválás fájdalmát. El kellet búcsúznod egy embertől, egy állattól, egy helyzettől vagy egy célodtól. Bármi is legyen ez az elválást, érdemes meggyászolnod. Érdemes megkérned Azrael arkangyalt, segítsen begyógyítani a fájdalmat, ami benned maradt az elbúcsúzással kapcsolatban.

Vízöntő

Gábriel arkangyal segít neked az írnivalód megfogalmazásában. Mindegy, kérvényt, beadványt, kérést vagy levelet kell megírnod a héten, kérd Gábriel arkangyal segítségét. Ha így teszel, biztos lehetsz benne, hogy a legrövidebb időn belül, a legegyszerűbben és a legeredményesebben írod meg azt a szöveget, amit kell.

Halak

Haniel arkangyal segít megérteni az életed ciklusait és segít megérteni, miért ismétlődnek vele egymás után ugyanazok az események. Ha megérted a ciklikusságot, könnyebben a kezedbe veheted az irányítást. Kérd meg Haniel arkangyalt, segítsen átalakítani, testre szabni és persze megérteni a ciklusaidat.