Ez a 4 csillagjegy nagyon nehezen teszi túl magát az exén

A Bika a korábbi kapcsolatban ragadhat

A romantikus Bika, bár nagyon makacs, és könnyen lehet, érez még valamit az ex-szerelme iránt, de mégsem jelenti azt, hogy képtelen túllépni a szakításon. A makacssága azt is jelenti, hogy hűséges, elszánt és végtelenül türelmes típus, így igen, továbbra is érezhet valamiféle kötődést az exéhez. Viszont ő mindig tanul a hibáiból, és nem kezdi újra a kapcsolatot csupán azért, mert lehetősége nyílik rá. Lehet, hogy végtelenül romantikus csillagjegy, de képes határozott döntéseket hozni, és a végsőkig tartani magát azokhoz.

A Rák újabb esélyt ad az exének

A Ráknak időre van szüksége. Vizes csillagjegyként rendkívül érzékeny és sérülékeny, nagyon ragaszkodó típus. Akit egyszer magának érzett, attól nagyon nehezen válik meg. Amíg nem tudja a jövőjét egyedül, az exe nélkül elképzelni, addig úgy érzi, folyamatosan kapaszkodnia kell belé. Ezért ő az, aki biztosan ad egy második esélyt is, ugyanakkor a hosszú távú tervekben hisz, ha egy új kapcsolat biztosabb érzelmi alapokat kínál, képes továbblépni ő is.

A Szűz sosem hibáztatja az exét

A Szűz végtelenül önkritikus, ezért a szakításért is hajlamos magát hibáztatni. Még akkor is érzelmeket táplálhat volt partnere iránt, ha az megszámlálhatatlan módon vétett ellene. Sokszor megkérdőjelezi saját döntéseit, és ott is önnön hibáit látja, ahol egyértelműen a másik volt a vétkes. A szakítást követően hónapokig, sőt akár évekig is szingli maradhat, gyakran csak akkor képes továbblépni, amikor rádöbben, ez nem az igaz szerelem volt.

A Mérleg a szerelembe szerelmes

Bár a Mérleg nem elégszik meg akárkivel, ő mégis elsősorban a szerelembe szerelmes. Esetében pedig ez annyit jelent, hogy amikor véget ér a kapcsolata mindig megpróbál újabb esélyt adni a korábbi párjának, de legalábbis igyekszik jóban maradni az exével. Számára nagyon fontos a korrektség, így nagyvonalúan bánik a második eséllyel. Megbocsát, és megért mindent. Új párja számára éppen az okozhat problémát, hogy a Mérleg továbbra is közeli barátként tekint az exekre. Ha képes ezen túllépni, csodálatos társra találhat benne.

(via Bustle)