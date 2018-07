Ez a 3 csillagjegy a legdivatosabb

A Bika ruhatára tele van drága holmikkal

A Bika az anyagi jólét, a luxus egyik legnagyobb elkötelezettje. Tény és való, bámulatosan stílusos, pontosan tudja, mi áll neki igazán jól. Mivel keményen és szorgalmasan dolgozik, megteremti magának a legdrágább holmik anyagi fedezetét is. Imád vásárolni, így nála az is megeshet, hogy előbb szerez be egy új rucit, mint hogy befizetné a számláit. A minőségi és igazán szép ruhák valóssággal megdobogtatják a szívét. Mindent imád, ami divat, ami öltözködés.

Az Oroszlán diktálja a divatot

Az Oroszlán minden társaságban feltűnést kelt tökéletesen megválasztott ruhájával. Kifejezetten arra törekszik, hogy ő legyen a legcsinosabb a társaságban. Nemcsak az ízlése kitűnő, hanem bámulatosan tudja hordani, viselni is a ruháit. Akkor érzi magát igazán elemében, amikor látja az irigy tekinteteket. Nagyon szeret a középpontban lenni, imádja a dicséreteket, a bókokat, meg is tesz mindent a leghatásosabb belépőkért. Tőle az extravagancia sem áll távol, és az is biztos, hogy sosem követi, hanem diktálja és teremti a divatot.

A Mérleg ízlése a legfinomabb

A Mérleg divatérzéke és vonzódása egészen egyedi. Ő talán éppen arra született, hogy mindent és mindenkit még szebbé, még vonzóbbá tegyen. Kiváló érzékkel válogatja össze a ruhatárát, mindenkor nagyon elegáns, olyan, mintha éppen egy divatlapból lépett volna ki. Valódi művész, a legegyszerűbb öltözéket is képes élettel megtölteni. Stílusérzékének köszönhetően a többiek szívesen kérnek tőle öltözködési tanácsokat. Javaslatait mindenképpen érdemes megfogadni.

