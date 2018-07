Ezek a csillagjegyek olyannak szeretnek, amilyen vagy

A Vízöntő a leglazább

A Vízöntő végtelenül laza típus. Ő pontosan tudja, ha úgy fogadja el a többieket, amilyenek valójában, mindenkinek jóval könnyebb és boldogabb lesz az élete. A feltétel nélküli elfogadás a személyes döntése, mellyel célja a viták és a súrlódások elkerülése. Sikeres is benne.

A Bak az örök túlélő

Bár kétségtelen és vitathatatlan, a Bak az egyik legelfogadóbb csillagjegy, alkalmazkodni tudását mégis inkább sziporkázó intellektusának köszönheti, amely nála a túlélési ösztönön alapul. Mottója: „Ha kijössz másokkal, élsz, ha támadsz, téged is megtámadnak.”

A Rák a legelfogadóbb csillagjegy

A Rák az egyik legnyitottabb, legbarátságosabb csillagjegy. Természetéből adódóan rendkívül elfogadó – egész egyszerűen azért, mert figyel a beszélgetőpartnerére, a barátaira, a párjára, őszinte érdeklődéssel hallgatja őket. Persze ő is gyakran ítélkezik, ugyanakkor a pozitívumokért cserébe a negatív tulajdonságokat is elfogadja.

A Nyilas a legnyitottabb

Az egyik legszenvedélyesebb típus a Nyilas, ugyanakkor ő az egyik legelfogadóbb, legtoleránsabb és a legnyitottabb csillagjegy is. Ha valamilyen módon különbözöl a többiektől, ő biztosan melléd áll, és támogat a döntéseidben. Tekintve, hogy ő maga is excentrikus és egy kicsit furcsa, csöppet sem akad fenn rajta, ha téged is ilyennek lát.

A Mérleg a kompromisszumot keresi

A Mérleg megtanulta, hogy a nyitottság és elfogadás az ő számára is előnyökkel jár. Szándékosan nem konfrontálódik – na nem azért, mert félne, hogy nem fogják kedvelni, mindössze arról van szó, hogy szerinte a legtöbb dolog lényegtelen és fölösleges, és nem ok arra, hogy NE fogadjon el valakit. Sőt, a különbözőséget kifejezetten értékeli.

Az Ikrek nem vitatkozik

A kedves Ikrek megtanulta, a vita és az el nem fogadás időpocsékolás, és jobb dolga is akad, mint hogy minden további haszon nélkül ítélkezzen mások fölött. Például legendás döntésképtelenségén felülkerekedve végre dűlőre jusson az életével. A megoldásra összpontosít, nem a problémákra, ezért is olyan könnyű kijönni vele.

(via Your Tango)