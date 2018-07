Heti horoszkóp július 23-29.: Kemény hét vár a csillagjegyekre

KOS

Remek hír, hogy a heted tüzesen indul a Nyilas Holdnak köszönhetően. Szerdától a föld dominancia (Bika Uránusz–Szűz Vénusz–Bak Hold, Szaturnusz, Plútó) lelassít téged és minden folyamatot. A pénteki telihold a teljes holdfogyatkozással próbára teszi a rugalmasságodat, de szerencsére nem érint kellemetlenül, ennek ellenére nem árt, ha a pénzügyeket megfontoltan kezeled. A föld dominancia éppen ebben segít neked. Hétvégén nem lehet bírni veled. Itt a nyári fesztiváli szezon, menj bulizni.

BIKA

Ellentmondásos hatások érnek ezen a héten. Nem lesz könnyű dolgod, mert végig fenn lesz az égen egy bolygóháromszög (Bika Uránusz–Oroszlán Nap–Vízöntő Mars), ami letöri a makacsságodat. Ráadásul a pénteki telihold tovább nehezíti a dolgodat, már csak azért is, mert teljes holdfogyatkozással társul. Add fel a merev elképzeléseidet önmagaddal és minden mással kapcsolatosan. Ebben segítségedre siet szerdán, csütörtökön és szombaton egy-egy szuper fényszög, így végül mégis jól zárod ezt a csöppet sem könnyű hetet.

IKREK

A hét elején megizzadsz, és nemcsak a hőség miatt. A szerelem tűzbe hoz a tüzes jegyekben járó bolygók (Nyilas Hold, Oroszlán Merkúr) szerint. Szerdától egyre erősödik a feszültség, amelynek csúcspontja pénteken lesz, amikor a telihold teljes holdfogyatkozással párosul. Vedd komolyan és légy óvatos, mert balesetveszélyt jeleznek a csillagok. Ne lepődj meg, ha sok ingerült emberrel találkozol. A hétvégén elemedben leszel a Vízöntő Holdnak köszönhetően.

RÁK

Nem fajulhatnak odáig a dolgok, hogy mások gondjai miatt aggódj. Te is pontosan tudod, mindez mennyire fölösleges, az aggódással rajtuk sem segítesz. Egész héten fent lesz az égen egy nagy bolygóháromszög (Bika Uránusz–Oroszlán Nap–Vízöntő Mars), amely ugyan követlenül nem érint téged, viszont a pénzügyekre nem árt nagyon odafigyelned. A legrázósabb a pénteki nap lesz, amikor a telihold teljes holdfogyatkozással jár együtt. Ekkor kell a legéberebbnek lenned. A hétvégi Vízöntő Hold kimozdulásra biztat. Érdemes hallgatni rá.

OROSZLÁN

Az év talán legnehezebb hete vár rád, amit felfoghatsz égiek tesztjének is. A Bika Uránusz–Oroszlán Nap–Vízöntő Mars bolygóháromszög rugalmasságból vizsgáztat most téged. A megoldás kulcsa tehát, hogy elengedned a merev elvárásaidat. Ha létezne vicces tabletta, most bevehetnéd. Pénteken telihold lesz, ráadásul teljes holdfogyatkozással párosulva, légy nagyon óvatos, mert nem kevés bosszúságot, feszültséget jelez a számodra. A hétvége viszont a szerelemé lesz… Élj vele.

SZŰZ

Három napot, a szerdát, a csütörtököt és a szombatot biztosan kedvelni fogod a héten. Ezeken a napokon szuperül alakul minden a számodra szuper fényszögeknek köszönhetően. Közben a háttérben egy óriási bolygóháromszög (Bika Uránusz–Oroszlán Nap–Vízöntő Mars) is munkálkodik, ami kemény pillanatokat hozhat. Szerencsére ez téged nem érint most közvetlenül, mégis tapasztalhatsz feszültséget körülötted. Péntek lesz a legrázósabb, amikor a telihold teljes holdfogyatkozással párosul, és amit még a hétvégén is érezhetsz.

MÉRLEG

Valószínűleg nem ez lesz a kedvenc heted. Egy igen kellemetlen bolygóháromszög (Bika Uránusz–Oroszlán Nap–Vízöntő Mars) nehezíti a napjaidat, persze csak akkor, ha ragaszkodsz a saját elképzeléseidhez. Megúszhatod a bosszúságot, ha rugalmasan állsz mindenhez és mindenkihez. A legkritikusabb nap a péntek lesz, amikor telihold ragyog az égen. Ez már eleve feszültséget jelent, de ráadásul most még teljes holdfogyatkozással jár együtt, ami csak ront az amúgy is nehéz helyzeten. A hétvége nyugodtabban ígérkezik.

SKORPIÓ

A hét elején talán nem érted, miért nő benned a feszültség és a türelmetlenség, amitől a jelenre sem tudsz koncentrálni. Könnyen hibázhatsz, fölösleges pluszmunkát csinálsz magadnak, amitől aztán még inkább nő benned a feszültség. A toleranciádat a Bika Uránusz–Skorpió Hold–Vízöntő Mars bolygóháromszög teszi próbára, ezért számítanod kell váratlan helyzetekre, amelyek kimozdíthatnak a komfortzónádból. Mindez még szombaton is érzékelhető lesz, a vasárnap már könnyebbnek tűnik.

NYILAS

Fura, de a hét elején a precizitás (Szűz Vénusz) és a nagyvonalúság (Halak Neptunusz) között kell egyensúlyoznod. A tendencia a hét közepe felé haladva tovább fokozódik, szerdától csupa olyan emberrel lesz dolgod, aki meg van győződve arról, hogy csak ő tudja a megoldást. Ezek a polihisztorok azt szeretnék, ha vitába szállnál velük. A vita legkiélezettebben pénteken, telihold napján látszik. Kerüld el, most senki sem nyerhet, ráadásul a veszekedések a hétvégédet is elronthatják.

BAK

Folyton vigyáznod kell valamire július utolsó hetében. A hét elején a közlekedésben kell rendkívül óvatosnak lenned egy Vénusz-Neptunusz szembenállás miatt, míg a hét közepén bármin képes leszel megsértődni a Bak Hold befolyása okán. A hét második felében az anyagiak okozhatnak fejfájást, különösen pénteken, telihold napján. Nem elég, hogy telihold lesz, még teljes holdfogyatkozás is, ami meglékelheti a pénztárcádat. Még jó, hogy lesznek szerencsés napjaid is: a szerda, a csütörtök és a szombat. Használd ki.

VÍZÖNTŐ

Vizsgázol a héten. Nem iskolában és nem is a munkában, hanem az életben. Az eredmény pedig azon múlik, mennyire leszel rugalmas. Minél merevebb vagy, annál biztosabb, hogy a terveid nem úgy alakulnak, ahogy szeretnéd. A Bika Uránusz–Oroszlán Nap–Vízöntő Mars bolygóháromszög téged is tesztel. Úgy érezheted, kitoltak most veled a csillagok. A legkritikusabb nap a péntek, amikor a telihold teljes holdfogyatkozással párosul. A zűrös hetet a hétvégén kipihenheted.

HALAK

A te szempontodból nem a pénteki telihold és a teljes holdfogyatkozás hoz kellemetlenséget, hanem a kedd éjjeli Szűz Vénusz–Halak Neptunusz szembenállás, ami egy rendkívül vonzó ember személyében okoz nehéz pillanatokat. Nem fogod érteni, miért vonz annyira, amikor pedig olyan idegesítő. Vigyázz, mert ez a valaki elrabolhatja a szívedet. Ha a munkád háttérbe szorul, azt nem fogja jó szemmel nézni a főnököd. Pénteken óvatosan közlekedj. A hétvégén pihenj minél többet, ugyanis két feszült fényszög betegséggel fenyeget.