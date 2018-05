Napi horoszkóp 2018. 05. 25.: Ma minden zavarosnak tűnik

A figyelmed ide-oda ugrál egy csomó feladat, terv, lehetőség emlék között. Ma érdemes fókuszálnod, és rendbe tenni a figyelmedet. Először is, a múlt már elmúlt, arra nem kell ma figyelned. A jövőt ma teremted, pontosan ezért kell erre fókuszálnod. Szóval csak a jelen feladatai között kell megtalálnod a leghatékonyabb sorrendet. Nehéznek tűnik? Lehet.

Valaki beleszól egy döntésedbe vagy akár több döntésbe is. Ez a valaki olyan személy, aki a vélt vagy valós hatalmával akarja elérni, hogy hallgass rá. Neked pedig érdemes lenne most arra fókuszálni, valóban joga van-e beleszólni a döntéseidbe. Könnyen lehet, hogy sem hatalma, sem joga, sem információja nincs ehhez.

Talán azt látod, hogy körülötted az emberek félreértenek valamit, és a legegyszerűbb mondatokat is félremagyarázzák. Itt az ideje, hogy te légy a tiszta és őszinte gondolatok szószólója. Jó, eddig is az voltál, de ma hangosan ki kellene mondanod ezeket a gondolatokat. Ma hangosan ki kellene állnod a józan paraszti ész mellett.

Valaki el akar kérni tőled valamit, te pedig a legszívesebben nemet mondanál a kérésére. Vajon megteheted? Vajon nem tartanak akkor szívtelennek? Fontos, hogy értsd, mindig jogod van nemet mondani egy-egy kérésre. Nem kell kölcsönadnod, amit nem akarsz. De persze még így is segíthetsz más eszközökkel.

Ha szeretnéd kihasználni, hogy valaki nem tud minden apró részletet egy helyzetben, akkor most szólok, ne tedd. Sőt, inkább tedd az ellenkezőjét. Ma világosítsd fel azt, aki nem tud minden apró részletet, és magyarázd el a helyzetet. Ez azért jó, mert így sokkal békésebben és nyugodtabban rendezhetitek a közös ügyeteket, és te is jobban alszol éjjel.

Nyilas

Szeretnéd, ha valaki bevallana végre valamit. Ezzel csak egy probléma van, mégpedig az, hogy neki nincs mit bevallania. Könnyen lehet, hogy félretájékoztattak, és nem is történt meg az az eset, aminek okán a vallomásra vársz. Az is lehet, megtörtént, de ő ártatlan. És az is lehet, ő arról sem tud, hogy mindez megtörtént. Ma csak a nyílt beszélgetések működnek köztetek.

