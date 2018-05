Hétvégi szerelmi és bőséghoroszkóp: mi a szerelmi karmád?

KOS

Szerelem:

Valamit nem tudsz, valamit elhallgatnak előled, vagy egyszerűen csak nem kerül szóba. Bárhogy is, a hétvégén könnyen kiderülhetnek a családi és a szerelmi titkok. Fontos tudnod, a titkokat a félelem szülte, az a félelem, hogy „mi lesz, ha kitudódik”. Ennek megfelelően csak a szeretet és az elfogadás oldhatja fel a titkokat.

Bőség:

Szomorú vagy, mert nem úgy alakulnak a pénzügyeid, ahogy azt megálmodtad? Ha ezt érzed, jó úton jársz a gazdagság felé. Az álmaid és a valóságod közötti ellentmondás a teremtő erő egyik táptalaja. Ha nagyon zavar ez a szakadék, ideje betemetned, és ideje ihletből cselekedned.

BIKA

Szerelem:

a szerelmed a lelki támaszod, a szerelmed az, aki mindig melletted áll. De te is ugyanilyen erős támasz tudsz lenni a számára? A hétvége legfőbb feladata szerint, légy a szerelmed erős támasza, állj mellette pontosan abban a helyzetben, amelyben van. Ne várd, hogy változtasson, hanem állj mellé.

Bőség:

Ott találsz pénzt, ahol nem is számítottál rá. Ott találsz egy kisebb vagyont, ahol máskor sohasem kerested volna. Ez a váratlan pénzösszeg segít, hogy elintézz egy olyan ügyet, amihez eddig nem volt meg a szükséges pénzforrásod.

IKREK

Szerelem:

Néha úgy érzed, el kell titkolnod mások elől a boldogságot és attól tartasz, a boldogságod zavarhatja a környezetedet. De akit zavar a boldogságod, hidd el, nem kedvel téged igazán. A hétvégén bátran mutasd ki az érzéseidet, bátran mutasd ki a boldogságot, és bátran mutasd meg a valódi arcodat a szeretteidnek.

Bőség:

Sokat elmélkedsz, hogyan biztosíthatsz nyugodt jövőt magadnak, a gyerekeidnek és az unokáidnak. És ez akkor is így lehet most, ha még csak nem is fontolgatod a gyermekvállalást. Nyugodj meg, rengeteg időd van az anyagi biztonság megteremtéséhez.

RÁK

Szerelem:

A nosztalgia hűséges társadnak bizonyul mostanában. Talán azon is elgondolkozol, milyen lenne az életed, ha évekkel ezelőtt máshogy döntesz, és nem szakítasz – vagy épp ellenkezőleg, szakítasz. Itt az ideje, hogy a nosztalgiából megérkezz a jelenbe és észrevedd, milyen sok csodálatos, szeretetteli és izgalmas ember áll melletted.

Bőség:

Becsapottnak érzed magad. Úgy véled, valaki nem tartotta be a megállapodásotokat. Különösen igaz ez a luxuscikkekkel, műszaki berendezésekkel és azok áraival kapcsolatos helyzetekre. Meg kellene vizsgálnod, vajon mindketten ugyanazt a megállapodást kötöttétek egymással?

OROSZLÁN

Szerelem:

Szívesen kötnél házassági szerződést, de a szerelem nem fordítható le jogi nyelvre. A szerelemben nincsenek behajtható kötelességek és nincs tartozik-követel felosztás sem. A szerelemben csak egyvalami számít, a szíved. A szíved pedig olyasmire vágyik a hétvégén, ami még téged is meglep. Hallgasd meg a szíved vágyát és dönts belátásod szerint.

Bőség:

Érdemes lenne a pénzzel sokkal kreatívabban bánnod. Ezek a napok egyébként is a kreativitásról szólnak az életedben. Most egyébként is nagy benned az alkotókedv. Alkosd újra a pénzzel való viszonyodat és találd ki, kreatívan hogyan oldasz meg egy anyagi helyzetet.

SZŰZ

Szerelem:

Ugye tudod, a szerelmed, a párod milyen sok figyelmet követel tőled? Ezt a figyelmet a hétvégén a saját érdekedben add meg magatoknak. A közösen töltött idő megerősíti, újjáéleszti a kapcsolatotokat. Ha azon gondolkodsz, hogyan lehetne minden jobb, itt az ideje a változtatásnak.

Bőség:

Vigyázz a pénztárcádra, vigyázz a zsebedben lévő pénzre, és vigyázz a táskádban lévőre is. Egyrészt most érdemes két-három helyre szétosztanod a nálad lévő papírpénzt, másrészt tényleg figyelj a holmidra, mert lehet, hogy valaki elcseni valamidet.

MÉRLEG

Szerelem:

A gyerekeknek keressetek valamilyen nagyszerű programot a hétvégére. Mondjuk elmehetnének a nagyszülőkkel kirándulni, ott is aludhatnak, ti pedig felfedezhetnétek, miért állítja sok párkapcsolati szakértő, hogy mindenkinek szüksége van heti egy randira akkor is, ha sok évtizedes a kapcsolatotok. Sőt! Akkor még inkább.

Bőség:

A pénz olyan, mintha a májusi esőt gyűjtenéd egy hordóban. Megtelik vagy túl is csordul, aztán szépen lassan elpárolog, majd újra töltődik. Folyamatosan változik a vízszint, de soha nem apad ki teljesen. Épp úgy, mint a pénztárcád. Az sem apad ki teljesen, de néha közel kerül hozzá.

SKORPIÓ

Szerelem:

A szingli Skorpióknak van igazán jó hírem: most szinte szó szerint az ölükbe pottyan az a férfi vagy nő, akire vártak. Vagy legalábbis, aki mágikus vonzerővel hat rájuk. Ez a mágikus vonzás felkavarja az állóvizet és azonnal kiderül, mennyire rendezett az életed. Ha boldog párkapcsolatban élsz, akkor is erős vonzódást érzel valakihez. Talán éppen a párodhoz.

Bőség:

A szerencse melléd áll a hétvégén, és egy váratlan fordulattal sikerül lezárnod egy hosszabb ideje tartó anyagi vitát. Könnyen lehet, ebben a vitában nem is te voltál a kezdeményező, csupán ártatlan áldozatként keveredtél bele.

NYILAS

Szerelem:

Úgy érzed, mintha a szerelmed magadra hagyott volna. Ezt a fajta magány érzést érezheted akkor is, ha egyébként minden percet együtt, vagy inkább egymás mellett töltötök. Most érdemes feloldanod a magány érzését magadban. Neked kell nyitnod a párod felé, és neked kell megtörnöd a jeget. Kezd azzal, hogy megbocsátasz annak, aki megsértett.

Bőség:

Szívesen gondolod, hogy csak magadra támaszkodhatsz a pénzügyekben, de ez azért nem teljesen igaz, ugye? Most két dolgot kell felismerned. Egyrészt, mennyire erős és önálló vagy, másrészt, hogy ezzel együtt is milyen sok támogatást kapsz.

BAK

Szerelem:

Talán az idő és a hangulatod sem ezt indokolja, de ideje elkezdenetek megszervezni a közös, szerelmes, romantikus nyaralást. Nem véletlenül használtam ezeket a jelzőket. A családi nyaralás mellett szükségetek lesz, hogy kapcsolaterősítő, beszélgetős, szerelmes nyaralásra menjetek. Elég erre néhány nap is, de érdemes már most megszervezni.

Bőség:

A párodnak szüksége van az anyagi támogatásodra. Lehet, most nem tud annyit hozzátenni a családi kasszához, mint szeretne, de könnyen lehet, jó tanácsra is szüksége van. Olyan tanácsra, amelyet csak te adhatsz neki.

VÍZÖNTŐ

Szerelem:

Pénzen nem lehet szerelmet venni. De ez nem jelenti azt, hogy a pénznek tönkre kellene tennie a kapcsolatotokat. Most érdemes felismernetek, mennyire máshogy álltok a pénzhez, és mennyire máshogy bántok a pénzzel. Érdemes felülemelkednetek az anyagi problémákon és inkább arra koncentrálni, ami közös bennetek, és amit szerettek egymásban.

Bőség:

Az életed olyan sok területén szoktad követni a megérzéseidet. Érdemes lenne ezt tenned a pénzügyekkel is. Egyszerűen csak kövesd az intuíciódat, és tedd azt, amit a hatodik érzéked diktál. Kiderülhet, a belső bölcsességed valódi pénzügyi tanácsadó.

HALAK

Szerelem:

A szerelem sokkal fontosabb a számodra, mint hitted vagy mint azt tudatosítottad magadban. A hétvégén arra is rájöhetsz, miért olyan fontos érzelem a szerelem. Persze ebben sokat segít neked a szerelmed. Vagy az új szerelmed. Igen, lehet, most érkezik az új szerelem – egy párhuzamos szerelem az életedbe.

Bőség:

Azzal, ha megengedsz magadnak némi luxust, bőséget engedsz az életedbe. Akkor is, ha olyan luxusról van szó, ami nem kerül pénzbe, mint a jó társaság luxusa, vagy a természettel való kapcsolódás, esetleg a sok alvás luxusa.