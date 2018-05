Angyali üzenet május 25.: Most kell továbblépned

Az angyalok üzenete szerint ideje továbblépned. Bármi is legyen, ami visszahúzott, visszatartott eddig téged, most már ideje elengedned. Kérd az angyali segítséget, ha egyedül nem boldogulsz a valójában csöppet sem könnyű feladattal.

„A Nap mindennap felkel, majd nyugovóra tér. Eltűnik, majd másnap újra előbukkan. A befejezés mindenkor egy új kezdet, és mi melletted leszünk, hogy támogassunk ebben.”

Továbblépni, lezárni és újrakezdeni nem mindig könnyű. Leginkább fájdalmas és nagyon nehéz. Most mégis magadnak is be kell vallanod, eljött a távozás ideje. A legjobb, a legtöbb, amit tehetsz, hogy elköszönsz végleg és elindulsz. Kitartásod, hűséged, a félelmeid tartanak vissza, pedig belül biztosan érzed, ideje már menned.

„Add át nekünk a félelmeket, a bizonytalanságot, a lelkedet nyomasztó minden negatív érzést, és mi segítünk megtenni az első, a legnehezebb lépést. A szíved napról napra egyre könnyebb lesz, ahogy érzed, és látod a helyes irányt.”

Az élet változás és körforgás. Amikor lezárul egy ciklus, amikor elvégzed a feladatot, eljön a búcsú ideje. A fejlődésed érdekében egy magasabb lépcsőfokra kell lépned, ahová nem vihetsz mindenkit és mindent magaddal, aki és ami addig fontos volt az életedben. Engedd el a régit, helyébe megkapod az újat, a magasabb minőségű kapcsolatokat.

Kérheted Azrael arkangyal segítségét az elengedéshez, Mihály arkangyalhoz pedig fordulj bátran támogatásért és bátorításért.

