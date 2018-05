Napi horoszkóp 2018. 05. 24.: Ott is siker vár, ahol nem is sejted

Talán el kell engedned valakit, talán el kell búcsúztatnod valakit. A búcsú mindig fájdalmas, még akkor is, ha sokat készültél és sokat vártál rá. Lehet, ez a búcsú is mélyebben érint, mint hitted volna. Szánj időt, hogy megfigyeld az érzéseidet ebben a helyzetben, és kövesd, amit a szíved súg most neked.

Fontos felismerned: mások nem olyanok, mint te. Jó, tudom, ez olyasmi, amit elvben tudsz. De valóban így is gondolkozol? Valóban figyelembe veszed, mások másként gondolkodnak, vagy arra számítasz, mindenki úgy gondolkodik, mint te? Ma hiba lenne abból kiindulni, hogy mindenki azt teszi, amit te is tennél az adott helyzetben.

Vízöntő

Az idő különös ritmusban telik csütörtökön. Amikor azt hiszed, csak vánszorog, valójában nagyon is rohan. Ezért van az, hogy miközben unatkozol, és egyre türelmetlenebb vagy, valójában már meg is történt az, amire vársz. Csak nem veszed észre. Épp ezért már most ellenőrizd, amire vársz a mai napon, mert lehet, nem is kell várnod tovább.

Még több horoszkóp Vízöntőknek:

Itt a mai angyalkártya az angyalok üzeneteivel és tanácsaival

Napi kínai mantra – pozitív gondolatok mára

Heti Vízöntő-horoszkóp – Nézd meg, milyen lesz a heted!

Heti Vízöntő-angyalhoroszkóp – Melyik angyallal dolgozz együtt a héten?

Hétvégi Vízöntő szerelmi és bőséghoroszkóp – Mi vár rád a szerelemben és az anyagi ügyekben?

Havi Vízöntő-horoszkóp – Megmutatjuk, milyen lesz a hónap!

A Vízöntő jegy jellemzése

A Vízöntő mint aszcendens – Kattints ide, és tudj meg mindent a Vízöntő aszcendensű emberekről!