Ez a 3 csillagjegy szinte biztosan egyedül marad

Az Ikrek galibába sodorja magát

Az Ikrek leginkább a kíváncsiságáról, remek kommunikációs adottságairól és gyerekes viselkedéséről ismert. Ő az, aki sosem komolyodik meg, vidám, önálló típus, nagyon szeret ismerkedni, csevegni bárkivel, bármiről. Könnyen szavaz bizalmat a többieknek, amivel aztán gyakran sodorja magát érzelmi zűrökbe. Az esetek többségében ugyanis olyan társat választ, aki vagy nem viszonozza az érzelmeit, vagy már párkapcsolatban, házasságban él. Nagyon sokat szenved, mégsem adja fel a reményt, hogy egyszer az igazira találhat. A legnagyobb problémája, hogy álomvilágban, a felhők között él, ezért a valóságot, a realitást egyszerűen nem látja. A legnagyobb hibát pedig akkor követi el, amikor olyan társba szeret bele, aki már foglalt. Úgy gondolja, a szerelemhez bőven elég a gondoskodás, a figyelmesség, a szívességek, közben abban reménykedik, a szerelmi háromszögből ő kerül ki győztesen. Aztán mély depresszióba zuhan, amikor rájön, végül mégis ő marad egyedül.

Az Oroszlán túlzottan is beszédes

Az Oroszlán energikus, tüzes, aktív és lobbanékony. Hihetetlenül sokat képes beszélni, amivel aztán könnyedén magára is hívja a többiek figyelmét. Imádja a csodálatot, az elismerést, a megkülönböztetett figyelmet. Nagyon szenvedélyes csillagjegy, ezért ő viszonylag gyakran csupán a szex miatt kötelezi el magát a párkapcsolatban. Aztán amikor kiderül, párja többet szeretne, inkább szakít vele és továbbáll. Hajlamos összetört szíveket hagyni maga után. Azért vele is megesik, hogy valaki elrabolja a szívét, ilyenkor pedig ő a legnagylelkűbb, a legfigyelmesebb partner. Bármilyen őrültséget képes megtenni, amivel kimutathatja a szerelmét. Hihetetlen hőfokon lángol, aztán nem véletlen, hogy gyorsan kiég a hatalmas érzésektől. Az elementáris, rendkívül erős érzéseket hosszú távon képtelen kezelni. A legnagyobb problémája mégis az, hogy olyasvalakire vágyik, aki mindenkor és mindenben mellette áll, feltételek nélkül csodája őt és mindenből a lehető legtöbbet, legjobbat adja neki. Ilyen társat pedig nem talál, ezért marad végül egyedül.

A Vízöntő hajlamos kockáztatni

A Vízöntő az egyik legintelligensebb csillagjegy, akinek kommunikációs képessége is elsőrangú, ráadásul egészen egyedi és különleges a kisugárzása is, így neki szinte képtelenség ellenállni. Mindez mégsem elég arra, hogy örökké tartó, boldog házasságban élhessen. Remek párkapcsolati tanácsokat ad a többiknek, a saját élete ugyanakkor gyakran romokban hever. Az esetek többségében ugyanis nagyon rosszul választ. Olyan társ mellett kötelezi el magát, akivel csöppet sem illenek össze. Már csupán azért is belemegy a kapcsolatba és kockáztat, mert tudni akarja, hogyan végződik. Hajlamos lehet arra is, hogy idillibbnek lássa a kapcsolatot, a párját, mint amilyen valójában. Annál ugyanakkor sokkal önállóbb és függetlenebb, hogy elviselje a túlzott korlátokat. Lehet, mindent megtesz a párjáért, csak közben szinte megfullad a kapcsolatban. Nem szereti, amikor szabályok és elvárások elé állítják őt. Már pedig a tartós kapcsolatokban nem teheti mindenkor szabadon azt, amit csak akar. Ezért marad ő is végül egyedül.

(via horoscope daily)