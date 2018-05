5 spirituális elv, amit soha ne felejts el

A sámánok, a spirituális gyógyítók a 21. században is fontos szerepet töltenek be, még ha nem is ugyanaz a feladatuk, mint sok száz vagy ezer évvel ezelőtt. Vajon benned is sámánlélek rejlik? Ezeket a tippeket, elveket sose feledd!