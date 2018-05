Háromféle sorsszerű találkozásban lehet részed

Biztosan te is elgondolkoztál már azon, vajon a véletlen vagy a sors hozott össze a legnagyobb szerelmeddel, vagy a barátokkal, vagy bárki mással. A spirituálisan gondolkodók szerint egyértelmű, hogy nincsenek véletlen találkozások. Mindenki okkal kerül az életedbe még akkor is, ha a szerelem, a barátság, a kapcsolat fájdalmasan végződik. Háromféle találkozásban lehet részed az életed során.

1. Élethosszig tartó kapcsolatok

A legszebb és legtöbb érzelemmel töltött találkozások élethosszig tartó kapcsolattá fejlődhetnek. Őszinte, erős kötelék alakul ki kettőtök között, segítitek, inspiráljátok, támogatjátok egymást a fejlődés útján. Az ilyen a kapcsolat – legyen akár szerelmi, akár baráti – sosem a véletlen műve, inkább a sors ajándéka.

2. Átmeneti kapcsolatokat

Nagyon gyakori, hogy megismerkedsz valakivel, aki kifejezetten szimpatikus, aztán mégis csupán epizódszerep jut neki az életedben. A kapcsolat időszakos, átmeneti, lehet ugyan tartós is, de élethosszig tartó szinte sosem. Ezeket a kapcsolatokat sem szabad leértékelni, ezek is téged szolgálnak, azért köttetnek, hogy tanítsanak, segítsenek a lelki és spirituális fejlődésedben. Az is megtörténhet, hogy később ismét felbukkan ez a szerelem az életedben.

3. Az egyszeri találkozások

Sokszor nem érted, miért nem mélyül el egy izgalmasnak tűnő találkozás, miért csupán egyetlen alkalomra érvényes, pedig mély érzéseket is megmozgathat benned. Az egyszeri találkozások azért egyszeriek, mert megismételhetetlenek. Egyetlen alkalommal bukkannak fel az életedben, az angyalokra hasonlítanak, fontos gondolatot osztanak meg veled, nehéz időszakon segítenek át, megmutatják a kiutat a kilátástalannak tűnő helyzetekből. Erre rendeltettek, és természetesen ezek a találkozások sem véletlenül történnek veled.

