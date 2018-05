Melyik ősi szimbólumot választod? Ez a fel nem oldott karmád

Biztosan te is tapasztaltad, bizonyos dolgok időnként ismétlődnek az életedben. Nem tudod, miért történik veled mindez újra és újra, a kihívások ugyanakkor egyre fájdalmasabbak lehetnek. A választ a karmában érdemes keresned. Az előző életekből hozott minták és feladatok egészen addig ismétlődnek a jelen pillanatokban, amíg észre nem veszed, mi az, amin változtatni érdemes.

Hogy megtudhasd, vajon milyen életterületet érinthet ez a karmikus feladat, érdekes és nagyon tanulságos játékra invitálunk. Nézd meg a három ősi szimbólumot, és döntsd el, melyiket választanád a legszívesebben. A valódi megoldás a lelkedben rejlik, ezért mielőtt döntenél, próbáld ellazítani magad, és kicsit befelé figyelve választani a szimbólumok közül.

Ezt árulja el a karmádról a Hold szimbóluma

Karmád legfőbb üzenete szerint nem ismered fel, hogy mérgező kapcsolatokban élsz. Az előző életekben az időd nagyobb részét egyedül, magányosan töltötted, mert féltél, ha érezni mersz, elhagynak téged. Ezért a jelen kapcsolataidban nagyon erősen kötődsz, ragaszkodsz a társadhoz még akkor is, ha boldogtalannak érzed mellette magad. Hajlamos lehetsz a párkapcsolatot a valóságnál sokkal szebb fényben látni, ezért magyarázatot is találsz, miért ne szakíts. Így azt sem veszed észre, a kapcsolat mennyire mérgező. Mindez nem véletlen, hiszen a korábbi életek magányának fájdalmas élménye mély lenyomatot hagyott a lelkedben. Kitartasz akkor is, amikor már nagyon is menned kéne. Nagyon fontos figyelmeztetés, amikor a tested fájdalmat jelez a szív tájékán, hogy elkerülhesd a súlyosabb tüneteket, változtatnod kell az életeden. Hidd el, megérdemled és meg is kapod a boldog és egészséges párkapcsolatot.

Ezt árulja el a karmádról a Nap szimbóluma

A karmád üzenete szerint tudattalanul akadályozod saját magadat. Mindezt pedig az előző életek tapasztalatai okán teszed. Talán túlzottan is hittél magadban, az önbizalmad sokkal erősebb volt, mint a teljesítményed. Meggondolatlanul döntöttél, amivel nemcsak magad, de másokat is veszélybe sodortál. Pontosan ezek a múltbéli hibák bizonytalanítanak el tudattalanul a jelen életedben. Most alacsony az önértékelésed, nem bízol a képességeidben, kétségek gyötörhetnek téged. Jó hír ugyanakkor, hogy az előző életek karmáját fel tudod oldani. Megfontoltan, átgondoltan dönts. A helyes döntések ugyanis erősítik az önbizalmadat. Nem baj, ha később kiderül, a másik lehetőség sikeresebb megoldást eredményezett volna. Mégis jobban teszed, ha a saját bölcsességedre hallgatva döntesz, mint ha másokra hallgatva teszed ugyanezt. Járj el következetesen, a siker nem marad el, sőt fejlődik, erősödik az önértékelésed, az önbizalmad. És ez a legfontosabb karmikus feladat.

Ezt árulja el a karmádról a Csillag szimbóluma

Karmád szerint úgy tűnik, bizalmatlan típus lehetsz, te csöppet sem könnyen szavazol bizalmat a többieknek. Nem véletlenül gyanakszol, hiszen az előző életekben nagyon sokszor becsaptak, rászedtek téged. A lelked köré épített páncéllal magadat óvod a fájdalomtól, a csalódásoktól. A folytonos gyanakvás okán az igazságot sem hiszed el, és azt is csak nagyon elvétve, hogy valaki valóban jót akarhat neked. Tudattalanul rettegsz, hogy újra elárulhatnak téged. A megoldás értelmében figyelj minél inkább ragyogó megérzéseidre, az ösztöneidre, melyek sosem csapnak be téged. Próbálj nyitni őszinte szívvel a többiek felé, add meg a lehetőséget a bizonyításra. Hidd el, nem fogsz csalódni, ráadásul nagyon felszabadító lesz a nyomasztó érzéseket szélnek ereszteni.

(via moon child)