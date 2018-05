Napi horoszkóp 2018. 05. 23.: Ma minden sokkal egyszerűbb

Kos

Ideje lenne észrevenned, hogy valaki becsapott. Jó, fogalmazhatnék finomabban is. Nem volt veled őszinte. Az a helyzet, hogy a finom megfogalmazások és a finom figyelmeztetések eddig sem hatottak rád. Ő pedig becsapott, és ezzel most dolgod van. Először is bocsáss meg neki, bocsáss meg magadnak, majd gondoskodj róla, hogy ez ne történhesse meg újra.

Kos

