Ezt jelenti a sorsvonal hossza a tenyeredben

A sorsvonal a tenyered közepén többnyire egyenesen futó vonal. Az is megeshet, a sorsvonal csak az egyik tenyeredben látszik. Akadnak, akiknek nagyon mély és határozott, másoknak kicsit szakadozottabb vagy halványabb. Annyi bizonyos, a sorsvonal a középső ujj irányába tart. A középső ujj a Szaturnusz bolygót képviseli, amelyet az asztrológia sorsbolygóként tart számon. Milyen sorsról árulkodik a vonal hossza? Íme a részletek.

Ezt jelenti a rövid sorsvonal

Ha a sorsvonal viszonylag rövid a tenyeredben vagy egyáltalán nem látható, úgy érezheted, szünetet, pihenőt, felmentést kaptál a feladatok alól, és valami számodra sokkal fontosabb tevékenységgel töltheted az időt. Sosem sietsz a teendőkkel, sőt, hajlamos lehetsz a halogatásra is. Úgy vagy vele, amit ma nem tudtál megoldani, ráér holnap is. Könnyedségednek köszönhetően könnyedén ismerkedsz és barátkozol, optimista életszemléletednek köszönhetően nyitott vagy a mókára, a viccre. Nincs miért aggódnod, ha a sorsvonal rövid vagy nem is látszik a tenyeredben, a legrosszabb, ami veled történhet, hogy nem veszed túlzottan komolyan az életet. Szabad a lelked, független és önálló a személyiséged.

Ezt jelenti a tenyér középig érő sorsvonal

Ha a tenyér közepén, a fejvonalnál ér véget a sorsvonalad, valószínűleg hajlamos lehetsz unatkozni. Untat a napi rutin, a feladatok, a munkád, a szabályok, az elvárások, és a felelősséget sem szívesen vállalod. A legtöbbször a céljaidat sem valósítod meg, és a sikert a többiekhez képest kevesebb sikert érsz el a munkádban. Inkább egyedül és önállóan dolgozol, mintsem nagyobb csapatban. Ha a bal tenyeredben látható csak a sorsvonal, akkor a szerelemben lehetsz kevésbé szerencsés, a munkád az erősebb, a sikeresebb életterület.

Ezt jelenti a hosszú sorsvonal

Ha a sorsvonal egészen a szívvonalig vagy tovább fut, az a tenyérjóslásban már hosszúnak számít. Amennyiben a jobb tenyérben jelenik meg a sorsvonal ilyen módon, erős érzelmi kapcsolatokra utal a karrier, a munka vonatkozásában. Minden bizonnyal az érzelmeket nem tudod figyelmen kívül hagyni az üzleti döntések esetében sem. Mindez pedig rád nézve hátrányos lehet, hiszen a munka világában sajnos gyakran előfordul, hogy mások érdeke háttérbe szorul. Az ilyen döntések a legfájdalmasabbak, pedig könnyen megeshet, az érintettek másként érzik. Életed legnagyobb kihívása az érzelemmentes döntés. A bal tenyérben futó hosszú sorsvonal esetében ugyanakkor a magánélet mindennél fontosabb, amelyben igazán sikeresnek és boldognak érezheted magad.

(via hand analysis)