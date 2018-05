Ezek a csillagjegyek a legszenvedélyesebb párok

A Nyilas és a Vízöntő mágnesként vonzódik egymáshoz

Semmit sem gyűlöl a Nyilas jobban, mint túlzottan hosszú ideig ugyanazon a helyen maradni. Az ő lelke szabad, ezért folyton menne, hogy újabb és újabb tapasztalatokat, ismereteket gyűjthessen. Imád utazni, ha tehetné, az egész világot bejárná. Nem véletlenül vágyik olyan társra, aki hozzá hasonlóan gondolkodik, nyitott, független és önálló típus, nem mellesleg sosem számoltatja el az idejével. A Vízöntő személyében a tökéletes partnerre bukkanhat. Ő sem szereti az elvárásokat, az unalmat, az egyhangúságot, a rutinfeladatokat. Mindketten kedvelik a társaságot, szívesen kirándulnak, töltik aktívan a szabadidőt. Nem mellesleg a hálószobában is valódi újítók, szívesen kipróbálnak bármit, könnyedén hangolódnak egymásra, szavak nélkül is pontosan érzik, párjuk mit és hogyan szeretne a leginkább. Az biztos, őket a sors is egymásnak rendelte.

A Szűz és a Skorpió a legszenvedélyesebb

Kétségtelenül a Szűz az állatöv legprecízebb, legfegyelmezettebb csillagjegye. Akkor a legboldogabb, amikor mindenből a maximumot hozhatja ki. Kívülről úgy tűnhet, őt csak a munkája érdekli, hűvös és visszafogott típus. Mindez csupán a látszat, amikor valódi párjára talál, ő az egyik legszenvedélyesebb, legodaadóbb csillagjegy. Párkapcsolatában is a tökéletességre törekszik, aztán be kell lássa, törekvésében időnként éppen abba szeret bele, akibe nem kéne. Hajlamos a kritikára és a türelmét is elveszíti, amikor az erőfeszítései nem érvényesülnek. Megbízható, hűséges és figyelmes társra vágyik, akinek ő jelenti a mindent. Nincs könnyű helyzetben, mert az elvárásainak csak kevesen képesek megfelelni. A Skorpió ugyanakkor valódi kihívásnak érzi, hogy meghódíthassa őt és elnyerje a szívét. Kitartása pedig nagyon is imponál a Szűznek. Ők ketten tökéletes párost alkotnak, a szenvedély könnyedén fellobban közöttük, az érdeklőségük is hasonló, biztonságot, mély érzelmeket, hűséget, megértést nyújtanak a másiknak.

A Bak és a Halak szerelme különleges

A Halak az egyik legkreatívabb csillagjegy, kifejezetten tehetséges, művészi érzéke különlegesen erős. Megingathatatlanul hiszi, az álmait képes megvalósítani, a versenyben pedig nem veszíti el a reményét. Valójában éppen ez az erős hite okozza időnként a vesztét. Könnyen elbizonytalanodik, amikor a vágyai mégsem úgy alakulnak, ahogyan elképzelte. Hittel és reménnyel lép az új szerelembe, könnyen szavaz bizalmat, aztán nagyon sokat csalódik. Pedig a szerelemben, a hálószobában legalább olyan kreatív és szenvedélyes a képzelete, mint amikor alkot. Minden tőle telhetőt megad a párjának. A kitartó, megbízható és hűséges Bak képes a Halak álmait megvalósítani. Személyében végre úgy érezheti, a másik felére talált. Remekül kiegészítik egymást amellett, hogy értékelik a másik céljait, törekvéseit. A Bak mindenkor képes szerelmét talpra állítani, amikor szomorúnak, elveszettnek érzi magát, a Halak pedig szeretetteljes hangulatot, otthont teremt a párjának.

