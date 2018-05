Ezek a csillagjegyek a legőszintébbek

A Rák a legérzékenyebb – a hazugságra is

A Rák mindenki másnál érzékenyebb csillagjegy. Sokat aggódik a szerettei miatt is, önmagát, a saját igényeit viszont hajlamos a többiek érdeke mögé helyezni. Nagyon őszinte típus, aki sosem okozna fájdalmat szándékosan, inkább áldozat hoz, csak a többiek jól érezzék magukat a bőrükben. Őszintesége okán nagyon nehezen viseli, amikor neki hazudnak.

A Bak a legmegbízhatóbb

A Bakot nagyon sokszor a legmegbízhatóbb csillagjegyként emlegetik. Számára a hűség, az igazság, a bizalom mindennél fontosabb értékek, ő az, aki mindenkor betartja a kötelezettségvállalásait. Nem visel maszkot, azt mutatja és mondja, amit gondol. Szívós és kitartó, az önfegyelme egészen bámulatos. Mindig próbálja kihozni magából a legjobbat, ezért folyamatosan fejleszti magát.

A Mérleg a legdiplomatikusabb csillagjegy

A Mérleg leginkább az igazságosság és a tisztesség iránti elkötelezettségéről ismert. A hazugságot, a csalást képtelen kezelni, ezért biztosan visszautasítja azokat a kéréseket, amikor megszólal a lelkiismerete, hogy ez az a dolog, amibe nem kéne belemennie. Mindig arra törekszik, hogy a világot jobb hellyé tegye, őszintén dolgozik és tesz azért, hogy a lehető legjobbat hozza ki a feladataiból. Ő a legdiplomatikusabb csillagjegy, könnyen átlátja az igazságot.

A Skorpió átlát a hazugságon

A Skorpió a Rákhoz hasonlóan vizes csillagjegy, ezért az ő megérzései is elsőrangúak. Lehetetlenség becsapni, könnyedén átlát a hazugságokon. Alapból is gyanakvó, a bizalmát nem könnyű kiérdemelni. Mivel gyűlöli a hazugságot, ő sem hazudna másoknak. Gyakran talán kíméletlenül is őszinte tud lenni. A leghűségesebb típus, aki csak keveseket fogad a bizalmába, viszont velük bámulatosan nagylelkű és szeretetteljes.

