Heti angyalhoroszkóp: erre figyelmeztetnek most az angyalok

Kos

Uriel arkangyal segít neked fényt vinni azokba a helyzetekbe, amelyekben sötétséget találsz. Igen, ez azt jelenti, lesznek ilyen helyzeteid a héten. És azt is jelenti, ezekbe a helyzetekbe csak te vihetsz fényt. Kérd meg Uriel arkangyalt, az isteni fény hordozóját, járjon előtted, és világítsa be az utadat a szeretet fényével.

Bika

Úgy érezheted, eltévedtél az utadon és nem tudod, merre kellene továbbmenned. Sámuel arkangyal segít neked megtalálni a helyes utat és a jó döntést minden helyzetben. Egyszerűen csak kérd meg Sámuel arkangyalt, mutassa meg neked azt a döntést, ami mindenkinek és neked is a legjobb.

Ikrek

El kell engedned egy régi tervet, egy álmodat, egy akarást. Persze erről csak azért kell lemondanod, hogy valami jobbat kapj helyette. Ez mégis azt jelenti, érdemes elbúcsúztatnod és elgyászolnod ezt az álmodat. A héten szánj időt arra, hogy lemondj erről a tervről. Ebben Azrael arkangyal segít neked, aki, ha kéred, megajándékoz egy új lehetőséggel is.

Rák

Raziel arkangyal segít neked átlátni a ködösítésen, a megtévesztésen és az összes zavaró tényezőn. Talán sokan akarnak most megtéveszteni és az is lehet, néhányan a hazugságtól sem riadnak vissza. Raziel arkangyal segít észrevenned a hazugságokat, és segít meglátni az igazság fényét a legsötétebb hazugságok között is.

Oroszlán

Meg kellene bocsátanod, méghozzá nem is akárkinek. Itt az ideje, hogy magadnak bocsáss meg. Itt az ideje megbocsátani magadnak azt, hogy eddig nem mindig tetted meg a tőled telhetőt. Ebben Jeremiel arkangyal lesz a segítőd. A megbocsátás eltörli és meggyógyítja az eddigi bűntudatodat. Azt a bűntudatot, ami leginkább a cselekvésben gátolt.

Szűz

Zadkiel arkangyal segít neked emlékezni arra, aki valójában vagy. Zadkiel arkangyal segít neked abban, hogy visszaemlékezz a gyerekkori álmaidra és vágyaidra. Ezek az álmok és vágyak fontos szerepet játszanak ezen a héten. Talán most kapsz lehetőséget, hogy Zadkiel arkangyal segítségével megvalósítsd ezeket.

Mérleg

Őrangyalod mindig melletted van, és mindig szeretettel vesz körül téged. Ha magányosnak érzed magad, egyszerűen csak szólítsd őt, és gyógyító szeretettel vesz körül téged. Őrangyalod társaságában sohasem kell félned, és az is biztos, ebben a gyógyító szeretetben elhagyatottnak sem érezheted magad.

Skorpió

Olyan sok mondanivalód van a héten, de alig van idejük rád az embereknek. Gábriel arkangyal a kommunikáció angyala segít, hogy minden mondandódat a leghatékonyabban fogalmazhasd meg. Ő segít abban is, hogy a szavaiddal ne összezavarj másokat, hanem segíts másoknak megtalálni a saját útjukat.

Nyilas

Olyan sok mindent szeretnél megteremteni, megvalósítani, elérni. Itt az ideje, hogy felvedd a kapcsolatot Ariel arkangyallal, a manifesztáció, a teremtés felelősével. Ő az az arkangyal, aki segít a héten megteremteni mindazt, amire vágysz. Ariel arkangyal könnyedén megvalósítja a kéréseidet, ha elmondod neki.

Bak

Rendet kell tenned magad körül, és rendet kell tenned az életedben. Ebben a rendrakásban Zsofiel arkangyal lesz a segítségedre. Ő az az arkangyal, aki segít könnyedén átlátni és megszüntetni magad körül a káoszt. Egyszerűen csak mondd el Zsofiel arkangyalnak, milyen rendre és békére vágysz valójában.

Vízöntő

Raguel arkangyalt, az elnyomottak védelmezőjét érdemes hívnod akkor, amikor úgy érzed, reménytelen helyzetbe kerültél. Különösen igaz ez azokra a munkahelyi helyzetekre, amikor úgy érzed, a főnököd igazságtalan veled, vagy a kollégáid fúrnak téged. Raguel arkangyal segít ezekben a helyzetekben is megtalálni a szeretetteli erődet.

Halak