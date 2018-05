Ez a 4 csillagjegy A típusú személyiség. Ne becsüld alá őket!

A Kos képtelen veszíteni

A Kost nem érdekli, ha a külvilág kétségbeesettnek, nevetségesnek látja őt. Akkor is fáradhatatlanul harcol az álmaiért, ha ez a küzdelem talán már túlzottan is izzadságszagúnak érződik – legalábbis a többiek szemében. Könnyen kitűnik a nagyobb tömegből is, hiszen folyton versenyez, ő az, aki mindenkit lehagy a versenyfutásban, de a társasjátékokat is túlzottan komolyan veszi. Nem véletlen, A személyiségtípusnak született, ő az, aki képtelen veszíteni.

Az Oroszlán

Az Oroszlán a legnagyobb népszerűségről és hírnévről álmodozik. Meg is tesz mindent, hogy valóra váltsa az álmait. A legkiemelkedőbb, a legismertebb, a legnépszerűbb akar lenni, így attól függően, hová pottyantotta le a gólya, sikeres színész vagy éppenséggel tanár válhat belőle. Nála az a legfontosabb, hogy ő lehessen a hangadó, a környezete legfontosabb személye, és persze rá szegeződjön a legtöbb tekintet.

Szűz

A Szűz számára elképzelhetetlen, hogy a rá bízott feladatokat ne tökéletesen tegye le az asztalra. Megrögzött perfekcionista, aki számára a túlóra sem megterhelő, amikor a lehető legjobb munkát kell kiadni a kezéből. Gyakran válik belőle precíz mérnök vagy a tökéletességet hajszoló táncművész. Hogy valóban boldog-e ebben a túlfeszített szerepben, csak ő tudhatja. Mégsem tehet róla, hiszen a személyisége ösztönzi őt a maximalizmusra. Képtelen megelégedni a legjobbal, neki csak a tökéletes elfogadható.

Bak

Ha a Bak kitűzött maga elé egy célt, csak idő kérdése, hogy elérje, megvalósítsa azt. Komoly tervet és stratégiát készít a siker érdekében, ő az, aki sosem hagyatkozna csupán a szerencsére. Soha nem adja fel, szívósan küzd és tesz, szilárdan hajtja előre magát. Nem véletlen, hogy hajlamos túlfeszíteni a húrt, nem figyel a teste jelzéseire, akkor is dolgozik, amikor pedig már nagyon is pihennie kéne. Ő is az A típusok közé tartozik, ezért ő sem adja fel az álmait.

