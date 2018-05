Ez a 3 csillagjegy arra született, hogy megváltoztassa a világot

A Kos nem adja fel a céljait

A Kos a legelszántabb, legmotiváltabb csillagjegy. Soha nem adja fel a céljait, soha nem futamodik meg a feladatok elől, a nehézségek, a problémák, a stressz sem tántorítják el attól, hogy megvalósítsa az elképzeléseit. Akadnak, akik narcisztikus csillagjegynek tartják őt, mert nem akarja magát nála gyengébbekkel körbevenni, és hajlamos a személytelen kapcsolatokra is. Lehet benne valami, viselkedésével mégis inkább csak a saját feladatára koncentrál. Az viszont kétségtelen, hogy pontosan tudja, hogyan tegyen különbséget az adott helyzetben, ezért esik meg vele, hogy bizonyos dolgoknak vagy személyeknek csupán másodlagos szerep jut a döntéseiben. A sorsfeladata szerint azért született, hogy jobbá tegye a világot, ezért a legtöbbször nem válogat az eszközökben, őt a célja hajtja előre.

A Szűz megfontoltan halad a sorsútján

A Szűz értelmét, intelligenciáját használja a problémák megoldásához, addig kutat, addig vizsgálja az adott szituációt, mire megtalálja a leghatékonyabb megoldást. Sosem dönt elhamarkodottan vagy hirtelen felindulásból, és meggondolatlanul sem szólal meg. Ő mindenkor előre gondolkodik, hosszú távra tervez, a céljaiért, a sikerért minden tőle telhetőt megtesz, addig munkálkodik, amíg a lehető legjobbat hozza ki magából és persze a feladatból is. Minden adottságot megkapott hozzá, hogy segítsen a többieknek, nem véletlenül érez mindehhez nagyon erős vágyat magában. Ugyan többnyire lassan halad a maga útján, hiszen komoly alapokra építi a célokat, viszont kétségtelenül maradandó változásokat okoz a közvetlen világában.

A Vízöntő alapjaiban rengeti meg a világot

A Vízöntő küldetésének érzi az újítást, a haladást, a fejlődést, a világ megváltását. Nem véletlenül, hiszen a horoszkóp szerint az ő sorsfeladatát érinti a világ megváltoztatásának szándéka a legmélyebben. Így már az is érthető, miért hajlamos szemben haladni a megszokott, kitaposott ösvényekkel, a szabályokkal, az elvárásokkal. Folyamatosan átalakít, változtat, javít, amiben csak lehetősége nyílik. A többiektől eltérően látja a világot, gyakran azt is érzékeli, ami a többiek szeme előtt láthatatlan marad. A problémákat sosem felszínesen kezeli, a gyökerekig hatol, hiszen odáig ér a változás. Ahhoz, hogy új növényt ültethessen a régit a gyökereinél tépi ki a földből. Ezért is ő a leghatékonyabb úttörő.

(via moon-child)