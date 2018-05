Lélegzetelállító a világ 8 legöregebb fája

A fák kétféle energiát sugároznak magukból: az egyik a kiáradó, ami pozitív kisugárzásával tölt fel, a másik pedig a befogadó, ami segíthet megszabadulni a negatív érzésektől és a kellemetlen testi tünetektől. Ahhoz, hogy a fák áldásos hatását megtapasztalhasd, nem feltétlenül kell meglett korú példányokhoz zarándokolnod, a fiatalabb csemeték közelsége is hozzájárulhat a testi-lelki harmóniádhoz.

Ezek a bámulatosan szép fák ugyanakkor a világ legidősebb példányai. Vajon miről mesélnek?

1. Noé olajfái

Libanonban, Bchele városa közelében sorakozik tizenhat olajfa, amelyek A nővérek, avagy Noé olajfái néven váltak híressé. A helyiek szerint legalább 5 ezer évesek, de vannak, akik 6 ezer esztendősnek saccolják őket. Pontos adat nem áll rendelkezésre már csak azért sem, mert meglett koruk miatt a fák belseje is károsodhatott, így egyáltalán nem biztos, hogy az évgyűrűk pontos képet adnak a valódi életkorukról. Egyes források szerint ezek az olajfák Noé bárkájával érkeztek, miután az özönvíz levonult. Az agg fákon a mai napig terem olajbogyó, amit kézzel szüretelnek és hidegen sajtolnak, az így nyert olívaolajat pedig értékesítik. Egy non-profit szervezet a bevétel teljes összegét Noé olajfáinak megmentésére fordítja.

2. Örökifjú örökzöldek

A Föld leghosszabb életű fája a simatűjű szálkásfenyő nemcsak a mostoha körülményeknek képes ellenállni, hanem a kártevőknek is, így akár több ezer évig élhet. Tűlevelei akár negyven évig is zöldellhetnek, mielőtt a földre hullanának. Különlegessége, hogy halála után sem kezd korhadni, hanem több évszázadon keresztül sértetlen marad. A kelet-kaliforniai Fehér-hegységben élő szálkásfenyők között olyan példányok is találhatók, amelyek körülbelül 5 ezer évesek. A Matuzsálemnek elnevezett szálkásfenyő idén már 4850 éves lesz, pontos helyét titokban tartják, nehogy kárt tegyenek benne a kíváncsiskodó turisták. A Prométeuszként elhíresült simatűjű szálkásfenyő 4862 évig élt, azonban 1964-ben kivágták, nem sokkal azután, hogy fény derült a korára.

3. Szardínia kincse

Szardínia szigetén, a meseszép tengerpartjáról is híres Gallurában, a mindössze 2500 lelket számláló Luras nevű falucskában immár 3-4 ezer éve áll egy szépkorú olajfa, kiérdemelve ezzel Olaszország egyik legöregebb fája címet. Méretei igencsak tekintélyesek: 14 méter magasra nőtt, törzse átmérője pedig 12 méteresre “hízott”. A földből kiemelkedő, göcsörtös gyökérrészek sokak szerint olyanok, mint a dinoszauruszok gerince. A fa koronája az idők során kissé elferdült, az egyik oldalon a földig hajol, míg a másikon a magasba emelkedik, mintha messziről üdvözölné a látogatóit. A Santo Baltolu templomtól karnyújtásnyira található olajfa nem magányos, néhány fiatalabb, „mindössze” 1500-2000 éves társával együtt vonzza a turistákat, akik szerint leírhatatlan békét sugároz ez a faóriás. A helybéliek azt beszélik, régen az ártó szellemek búvóhelyeként szolgált ez a fa. Ágaiból egy kalapácshoz hasonló eszközt készítettek, amely arra szolgált, hogy az arra kijelölt személy a családtagok kérésére véget vessen a hosszú ideje betegeskedők szenvedéseinek.

4. A százlovas gesztenyefa

Európa legöregebb fája Szicíliában, Catania tartományában, az Etnától néhány kilométerre vert gyökeret, feltehetőleg 3-4 ezer évvel ezelőtt. A százlovas gesztenyefa nevet azért kapta, mert egy hirtelen jött vihar közben terebélyes lombkoronája alatt talált magának védelmet a nápolyi királyné, Aragóniai Johanna és száz lovasból álló kísérete. Magassága és átmérője is meghaladja a 22 métert, törzse háromfelé ágazik. A Guinness Rekordok Könyvében a világ legterebélyesebb fájaként tartják számon, amit már az 1780-ban mért adatok alapján is kiérdemelhetett volna. Sant’Alfio városának lakói annyira a szívükbe zárták a gesztenyefát, hogy még a címerükre is rákerült, és a mai napig gondosan ápolják, hogy minél tovább velük maradhasson. Igazán érdekes, hogy a százlovas gesztenyefától mindössze 300 méterre, Taverna Mascaliban található Olaszország második leghatalmasabb fája, ami szintén többezer éve díszíti a tájat. Köztudott, hogy Szicília és Szardínia lakói szüntelenül versengenek egymással, azon is gyakran hajba kapnak, vajon melyik fa az idősebb: a fent említett lurasi gesztenyefa vagy a Taverna Mascaliban található példány?

5. Brazília büszkesége

Tíz embernek kellene összekapaszkodnia, ha át szeretné ölelni a Sao Paolóban, a Vassununga Nemzeti Parkban magasodó, 3 ezer évesnél is idősebb Cariniana legalis fát. Magassága hamarosan eléri az ötven métert, törzsének átmérője pedig a 16 métert is meghaladja. Brazíliában ez a példány a legidősebb a lombhullató fák között, ezért az erdő atyjának is nevezik. Korábban szent faként tartották számon, több misztikus legenda is övezi. A régi kor emberei csodálattal tekintettek rá, mivel szerintük a fa ágai összeköttetést jelentenek az égiekkel, gyökerei pedig a holtak világával létesítenek kapcsolatot. Napjainkban már az is csodaszámba megy, hogy az élő fák között tudhatjuk, Brazíliában ugyanis, akárcsak Venezuelában és Kolumbiában, hatalmas mértékű az erdőirtás.

6. A walesi óriás

Észak-Wales egy apró templomkertjében áll az a tiszafa, amely a szakértők szerint még a bronzkorban kezdett növekedni, vagyis több mint 4 ezer éves. A llangernyw-i tiszafa 2002 júniusában, II. Erzsébet királynő uralkodásának ötvenedik évfordulója alkalmából felkerült Nagy-Britannia 50 legfontosabb fájának listájára és a nemzeti örökség részévé vált. A kilencvenes évek közepéig, míg fény nem derült meglett korára, egy hatalmas olajtároló éktelenkedett a fa tövében, ezt azonban nyomban áthelyezték. Sajnálatos tény, hogy az olajtároló telepítésekor a fa kérge komoly sérüléseket szenvedett, így a szakértőknek igencsak fel van adva a lecke, ha meg akarják állapítani valódi életkorát. A helyiek úgy tartják, Llangernyw templomába beköltözött egy ezeréves szellem, amelyik Halloween éjszakáján megnevezi azokat a hívőket, akik a következő évben életüket vesztik. A legenda szerint egy Sion Ap Rhobert nevű férfi kételkedett a szellem létezésében, egészen addig, míg a kísértet Halloween éjjelén a nevén nem szólította – nem sokkal később távozott az élők sorából.

7. Ötezer év ide vagy oda

Japánban, Yakushima erdőkkel borított szigetén látható öreg japánciprus 25 méternél is magasabbra nőtt, az ország egyik legmagasabb fájaként tartják számon. A Jomon Sugi életkorát 2500 évesre becsülik, vannak azonban olyanok, akik szerint a 7 ezredik évét tapossa. Annak, aki közelebbről is szeretné szemügyre venni az idős japánciprust, ki kell tennie magáért: a legközelebbi autóúttól 4-5 órát kell gyalogolni emelkedőn felfelé. Miután a fa élőhelye 1993-ban felkerült az UNESCO Világörökségi helyszínek listájára, egy kilátót építettek a közelében, amelyről 15 méteres távolságból lehet megcsodálni a faóriást. Az emelvényt azért hozták létre, hogy senki se mehessen ennél közelebb a ciprushoz. 2005-ben néhány vandál így is a közelébe férkőzött, és a kérgéből kihasított egy körülbelül 10 centiméteres darabot. Szerencsére a fa nem vette zokon a támadást, és azóta is jó egészségnek örvend, a helybéliek pedig még jobban vigyáznak az épségére.

8. A világ legöregebb fája: Kréta kegyeltje

Görögországban, Kréta szigetén található a vouves-i olajfa, ami ékes bizonyítéka, hogy mennyire ellenállók az olajfák. Az elmúlt évezredek aszályai, bozóttüzei, az időjárás viszontagságai és a kártevők sem tudták kioltani az életét, olyannyira, hogy a vouves-i olajfán még mindig terem olajbogyó. A korát tekintve nem jutottak egyezségre a hozzáértők: egyesek az évgyűrűk alapján kétezer évesnek gondolják, a Krétai Egyetem tudósai szerint viszont legalább 4 ezer éves már. Ami biztos, Kréta legősibb olajfáinak egyike, világviszonylatban pedig könnyen lehet, hogy ez a legidősebb, napjainkban is termő olajfa. Magassága eléri a 12,5 métert, törzsátmérője pedig legalább 4,6 méteres. Rengeteg turista fordul meg itt évente, hogy saját szemével láthassa a szép kort megért óriást, ami mindig is jó társaságban volt, ugyanis 10 másik, jól megtermett olajfa veszi körül. A vouves-i olajfának még saját, díjmentesen látogatható múzeuma is van – tőle karnyújtásnyira –, ahol a látogatók betekintést nyerhetnek az olívatermesztés és az olajkészítés rejtelmeibe. A 2004-es athéni olimpiai játékok alkalmával vezették be azt a hagyományt, hogy a maratoni futók legjobbja az aranyérem mellett egy olyan koszorút is hazavihet, amit a vouves-i olajfa ágaiból fontak.