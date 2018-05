Ha ebben a hónapban születtél, okosabb vagy mindenkinél

Egy előző évi tanulmányban a kutatók arra a következtetésre jutottak, a legokosabb emberek – vagy legalábbis átlagosan a legtöbb magasan intelligens típus – szeptemberben ünnepli a születésnapját. Nos, az asztrológusok csöppet sem lepődnek meg mindezen, ugyanis szeptember a Szűz és a Mérleg csillagjegyek hónapja.

Nem minden Szűz és Mérleg szeptemberi

A Szűz jegyében augusztus 24. és szeptember 23. között jár a Nap, míg a Mérlegben szeptember 24. és október 23. között tartózkodik. A Szűz uralkodó bolygója a Merkúr, amelyet az asztrológia az értelem, az ész bolygójának is nevez. A Szűz rendkívül alapos és precíz, bámulatosan látja a részleteket, az összefüggéseket, rendszerben gondolkodik, kifejezetten intelligens típus. Nos, amit a horoszkópok eddig is tudtak, azt most már tudományosan is igazolták.

A Merkúr az intelligencia bolygója

A Merkúr helyzete a születési horoszkópban az intelligenciát, a kommunikációs képességeket, eszközöket, lehetőségeket jelzi. A Mérleg csillagjegyet ugyan a Vénusz bolygó uralja, mégis ők azok, akik képesek egyidejűleg akár több dologra is figyelni. Levegős jegyként kifejezetten intellektuális típusok, született bölcsességgel, bámulatos diplomáciai érzékkel.

A kutatók születési hónapok szerint vizsgálódtak

A kutatók többféle szempontot vettek figyelembe vizsgálódásuk során. Többek között megnézték a társadalmi, gazdasági helyzetet, a nemet, az életkort, a tanulmányi eredményeket. A Floridában végzett kutatásban több mint 1,2 millió diák vett részt. A csillagjegyeket ugyan nem vizsgálták, a születési időpontokat viszont nagyon is figyelembe vették. Végül az irdatlan mennyiségű adat feldolgozását követően megállapították, a szeptemberben született fiatalok tanulmányi eredményei a legkiemelkedőbbek. Sőt, arra is fény derült, a szeptemberiek között kiugróan magas a balkezesek aránya, ez a kreatív, alkotó és problémamegoldó gondolkodásban segítheti őket.

(via magical recipe)