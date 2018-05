Napi horoszkóp 2018. 05. 18.: Figyeld a jeleket, mert a jelek ma egyértelműek

Meglepően feszült lehetsz pénteken. Most úgy érezheted, hogy semmire sincs időd, és semmire sem vagy képes annyi figyelmet szánni, mint szeretnél. Ahelyett, hogy összeveszel másokkal meg kellene vizsgálnod, hogy mi vonja el a figyelmedet. Érdemes ezt a figyelemelterelő hatást gyorsan kiküszöbölnöd.

Nagy kő esik le a szívedről pénteken, mert rájössz arra, hogy nem is haragszik rád az, akiről azt hitted, hogy megorrolt. Pénteken sok ellenségedről derülhet ki hogy valójában barátok. Ma rájöhetsz arra, hogy sokkal többen állnak melletted és többen támogatnak, mint eddig hitted.

Úgy érzed, hogy mindenképp neked kell megoldanod egy vitát két fél között. Most azonban olyan hevesek az indulatok, és olyan erős a marakodás, hogy nem érdemes a vitás felek közé állnod. Annyit tehetsz, hogy mindkettejüket nyugtatod, és mindkettejüket arra biztatod, hogy csak a hosszú hétvége után hozzanak döntést.

Olyan sokféleképpen értelmezhetsz egy levelet vagy üzenetet. Most érdemes visszakérdezned, hogy pontosan mit is szeretne mondani a szerző, mert igen könnyen lehet, hogy a te értelmezésed messze van a valóditól. Lehet, hogy a te értelmezésed nem vesz figyelembe minden eshetőséget és lehetőséget.

Sokkal lazábbnak kellene lenned pénteken. Elvégre most három szabadnap következik, olyan nap, amelyeken minden megváltozhat körülötted, benned és az egész világodban. Vedd észre, hogy az életed tele van lehetőségekkel. Ha pedig ezeket észrevetted, kezd is el használni őket.

Szűz

Valaki egy segélykéréssel fordul hozzád, de könnyen lehet, hogy nem érted a segélykiáltást. A kétségbeesett emberek olyasmit is megtesznek, amire nem is számítasz. Ha nem segítesz, akkor kicsúszhat a kezedből az irányítás, az elkeseredett és magára maradt ismerősöd pedig olyasmit tesz, amivel megbánthat téged is.

