Ez a 3 csillagjegy nagyon nehezen lesz szerelmes

A Szűz nehezen oldódik a szerelemben

A Szűz hajlamos a munkát, a feladatokat a szerelem elé helyezni. Ha meg akarod érteni az érzelmeit, el kell fogadnod, hogy a munka mindenkor elsőbbséget élvez nála, ő leginkább a karrierje sikerére koncentrál. A munkát a szabadidejében sem képes teljesen kikapcsolni és félretenni. A szerelemről úgy vélekedhet, mint valami időpocsékoló érzelemről. Maximalista típus, ezért nagyon válogatós, inkább egyedül él, semhogy megalkudjon az elvárásaival. Amikor eljut oda, hogy a szerelemnek, a párkapcsolatnak nagyon is helye van az életében, képes megnyílni, és a legodaadóbb partnerré válik. E nélkül viszont sosem érzed, hogy igazán szeretne téged.

A Bak gyakorlatias csillagjegy

A Bak az állatöv leggyakorlatiasabb csillagjegye. Mindent a praktikusság oldaláról közelít meg, nem véletlenül vágyik olyan partnerre, aki mindenkor és önzetlenül támogatja a céljaiban. Még az is igaz rá, szeretne az álompár egyik lába lenni. Olyan típus, aki önmagát adja, sosem akar más lenni, és azt szeretné, ha minden egyes tulajdonságával együtt fogadnád a szívedben. Amíg ezt nem érzi, az érzelmeit meghökkentően képes irányítani és uralni. Ha nem fogadod el, ő sem szeret beléd és az érzéseit sem vállalja. Az érzelmekkel alapból is bajban van, hiszen visszafogott, hűvös típus, aki nehezen és nagyon lassan nyílik meg. Mégis, amikor el tudod nyerni a szívét, mindenét neked adja.

A Vízöntő nem érti a szerelmet

A Vízöntőt az értelem, az intellektus és nem az érzelmek irányítják. Az ő szeme akkor csillan fel, ha különlegesnek, egyedinek, kellően okosnak talál téged. A kezdeti lelkesedése könnyen alábbhagyhat, mert a függetlensége, az önállósága a szerelemnél, a párkapcsolatnál is fontosabb. Nagyon nehezen adja fel a szabadságát, már ha egyáltalán feladja, hiszen a tartós párkapcsolatban is szüksége van némi távolságra. Ő legszívesebben azt teszi, amit a szíve diktál, nem szereti a kötelességeket, az elvárásokat, az alkalmazkodás sem az erőssége. Az érzéseket, a szerelmet is meg akarja érteni, előbb-utóbb rájön, a szerelemre nincs logikus magyarázat. Amikor ide eljut, talán közelebb férhetsz a szívéhez.

(via bold sky)