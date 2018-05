Ez az 5 jógapóz csodát tesz a testeddel, a lelkeddel. Kipróbálod?

Mindenkinek akadnak nehezebb, problémásabb, feszültséggel teli napjai. Ilyenkor a jóga csodát tesz a testtel és a lélekkel. Ellazít, megnyugtat, egyensúlyba hoz. Ugyanakkor lehetnek olyan napjaid, amikor nem jutsz el a jógaterembe, nincs időd másfél-két órát gyakorolni. Ilyenkor nyújthatnak kifejezetten hasznos segítséget ezek a bámulatos ászanák.

Mielőtt hozzákezdenél a gyakorláshoz, helyezkedj el kényelmesen a jógaszőnyegen, végy néhány mély levegőt, lazítsd el magad. Melegítsd be a testedet oldalra nyújtózásokkal, előre-hátra hajlásokkal, kar- és lábkörzésekkel. Amikor úgy érzed, megfelelően ráhangolódtál a gyakorlatokra, végezd el ezt az öt ászanát az alábbi sorrendben.

1. jógagyakorlat, mely csodát tesz veled: boldog babapóz

A kisbabák előszeretettel ringatóznak a hátukon két lábukat felemelve, kezükkel érintve a lábujjakat. Ez az ászana amellett, hogy remekül nyitja a csípőt, nyújtja a csípőizmokat, ellazít és örömmel, a boldogság érzésével tölt fel. A gyakorláshoz feküdj a hátadra, fogd meg a két nagy lábujjat, a térdeket pedig óvatosan húzd a tested mellett lefelé, amíg kényelmesnek érzed. Ringatózhatsz is pózban, akár a kisbabák. Élvezd a lazító, nyújtó érzést. 8-10 mély levegővételig maradj az ászanában, majd óvatosan bonts a pózt. Ülőhelyzetben lazítsd el a csípőt.

2. jógagyakorlat, amely csodát tesz a lelkeddel: íjpóz

Amikor stressz ér, leginkább a gyomrodban érzed a nyomást, a feszültséget, a görcsöt. Az íjpóz, amit náluk szokás bölcsőnek nevezni, a gyomor környékére hat a leginkább. A gyakorlással oldhatod a feszültséget, hiszen a gyomor körüli részt masszírozod át rendkívül hatékonyan. A gyomor magasságban helyezkedik el a napfonat vagy másik nevén, a köldökcsakra. A csakrában az energia áramlása blokkolódik, amikor a gyomrod görcsbe rándul. A napfonat a test erőközpontja, az önértékelés, az önbizalom legfőbb forrása. Az ászanához feküdj a hasadra, a lábakat hajts be, a karokkal fogd meg a bokát, vagy ahol eléred a lábad. Előre-hátra is hintázhatsz a pózban, miközben mélyen lélegzel. Bontsd az ászanát, majd pihenj hason fekvésben, karjaidon pihentetve a homlokot.

3. jógagyakorlat a testedért, a lelkedért: a fapóz

A fapóz egyensúlyozó gyakorlat, erősíti a lábakat, segít az összpontosításban. Gyakorlása annyira leköti a figyelmet, hogy eszedbe sem jut a problémákon gondolkozni. Az ászana ellazít, kiegyensúlyoz, harmóniát teremt a lelkedben. A fapózhoz állj a szőnyeg elejére, majd előbb óvatosan a bal lábra engedve a testsúlyt, helyezd a jobb talpad a lábszárra vagy a combra, amelyik kényelmes. A térdízületet mindenképpen hagyd ki. A tenyereket imatartásban helyezd a szíved elé. Amikor biztosan állsz a pózban, a karokat a fejed fölé is emelheted. Figyelj a légzésedre, maradj a pózban 8-10 levegővétel erejéig. Bontsd a pózt, majd ismételt meg a másik oldalra is. Ezt a jógagyakorlatot bárhol végezheted, a természetben, a fák között is.

4. jógapóz a harmóniáért, a stressz oldása érdekében: halpóz

Ez a csodás ászana nyitja a szív – és a torokcsakrát. Fokozza a vérkeringést, a testet felfrissíti, miközben az elmét ellazítja, a csakrákat megnyitja, a szabad energiaáramlást segíti. Bámulatosan oldja a szorongást, hiszen a gyakorlat közben valósággal megnyitod magad az univerzum felé. A halpóz gyakorlásához feküdj ismét a hátadra. A karokat helyezd a test mellé vagy becsúsztathatod a csípő alá. Emeld fel óvatosan a hátad, miközben a fejtető és a csípő a talajon marad. Lehetőség szerint a hátizmokat használd, ne a fejtetőre terheld a súlyod. Maradj néhány mély lélegzetvételig ebben a nyitott pózban, majd bontsd az ászanát, a térdeket a mellkasra húzva öleled át magad és lazíts.

5. jógapóz a harmonikus mindennapokért: fejenállás

A fejenállást az ászanák királyának nevezik. Elsőre talán nem könnyű, sokan nem véletlenül ijednek meg tőle. Próbáld ki, érdemes. Bámulatosan fejleszti és erősíti a magabiztosságot. Valódi kihívás, amelyet vétek kihagyni. A koncentráció közben nem tudsz másra figyelni, csakis önmagadra. Gyakorolhatod eleinte fal mellet is, így benne tudsz maradni hosszabban is az ászanában. A hatása pontosan ugyanaz, mintha fal nélkül gyakorolnál. Előbb-utóbb pedig így is menni fog. A fejenálláshoz előbb térdelőállásban helyezd az alkarokat a talajra, kulcsold össze a tenyereket. A fejtetőt a tenyérbe helyezve, lassan emeld fel magad. Nem muszáj kinyújtani a lábakat, maradhatsz zsugortartásban is. Próbáld meg a testsúlyt elsősorban az alkarokra helyezni, így kíméled a nyakad. Maradj néhány lélegzetvételig az ászanában, majd lassan engedd le a lábakat, tedd le a homlokot a talajra, pihenj babapózban.

(via elite daily)