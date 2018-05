Napi horoszkóp 2018. 05. 17.: Így lehetsz te is időmilliomos

Van valaki az életedben, akire felnézel, aki idősebb, tapasztaltabb mentorként segít neked. Ma pedig eljön annak az ideje is, hogy te magad is ilyen idősebb, tapasztaltabb mentor lehess valaki más számára. Talán úgy érzed, még nem készültél fel a feladatra. Nem baj. Kezdd el, vágj bele, idővel belejössz a tanító, mentor és tanácsadó szerepbe.

Az időbeosztás a mai napod igen sarkalatos kérdése. Ma fontos úgy beosztanod az idődet, hogy arra is jusson, amire máskor nem szokott. Ma fontos úgy beosztanod az időt, hogy ne csak „tűzoltásra”, a bajok elhárítására maradjon, hanem az előremutató tevékenységeket is elvégezhesd. Ma szánj időt arra, hogy holnap ne kelljen „tüzet oltanod”.

Merülj el a mesék világában csütörtökön. Merülj el azokban a mesékben, amelyeket gyerekkorodban a legjobba szerettél. A legjobb az lenne, ha elővennéd a régi mesekönyveket, ha a gyerekeidnek olyan meséket olvasnál fel, amelyeket te is szívesen hallgattál egykoron. A meséknek gyógyító erejük van, és valóban segítenek most neked.

Oroszlán

Túlzottan is előrelátó vagy csütörtökön. Talán pontosabb az a kifejezés, hogy túlzottan is előre gondolkodsz. A képzeletedben olyan események is tényként szerepelnek, amelyek még meg sem történtek, így abban sem lehetsz biztos, hogy megtörténnek. Ma csak arra reagálj, ami valóban történik és ne arra, amit elképzelsz.

