Ez a 3 csillagjegy követi el a legnagyobb ostobaságokat

A Mérleg folyton mérlegel

Mindez csöppet sem véletlen, hiszen a Mérleg folyamatosan azon igyekszik az életében, hogy a serpenyőket valahogyan egyensúlyba hozza. Meglehetősen gyakran kerül bajba, ilyenkor pedig picit csalhat, hol az egyik, hol a másik oldalra pakolgat valamit. Ő az a csillagjegy, aki a legnehezebben jut dűlőre a döntéseket illetően – már ha egyáltalán képes dönteni. A többiek nem is értik, miért problémázik az olyan egyszerű döntéseken is mint, hogy a sárga vagy a kék cipőt vegye fel aznap. Addig hezitál, míg végül lemarad a legjobb lehetőségekről. Aztán csodálkozik, miért néznek rá olyan furcsán a többiek. A legérthetetlenebb, hogy valójában bölcs lélek, aki könnyedén átláthatna a hamisságon, ő mégsem látja a fától az erdőt. Hajlamos könnyelműen és zsákbamacskára költeni a pénzét, meg sem nézi, mit sóznak rá. Amennyire nem tud dönteni, őt pontosan olyan egyszerű befolyásolni, rászedni valójában bármire. Könnyen bedől az ígéreteknek, az illúziónak, a látszatnak. A lelke finom és érzékeny, ezért fel sem tételezi, hogy mások becsaphatják vagy ártani akarnának neki. Mire rájön az igazságra, bottal ütheti a csalók nyomát.

A Halak a saját világában él

Pontosabban egy párhuzamos valóságban, hiszen azt túlzás lenne állítani, hogy a való világról ne lennének fogalmai. A Halak nagyon sebezhető típus, ezért minden egyes nap újabb – gyakran megoldhatatlan – kihívás elé állítja őt, még azok a feladatok is, amik alapból gyerekjátéknak tűnnek. Időnként kifejezetten balfékként viselkedik, az olyan csillogó ajánlatoknak, mint a hogyan juss könnyedén óriási összeghez, képtelen ellenállni, hiszen ő az álmaiban él, az álmait szeretné megvalósítani. Sosem elég körültekintő, túlzottan is jóhiszemű és bizalmas, ezért őt is nagyon könnyű csapdába csalni. Folyton lottózik, de épp így reménykedik a nyerőautomatákban, a rulettben, a piramisjátékokban, a nyerő akciókban is. Aztán persze inkább veszít, mintsem nyerne. Pontosabban, tapasztalatot nagyon sokat gyűjt, csak képtelen tanulni belőlük. Hosszú időre lesz még szüksége míg rájön, mennyi mindenre dobja ki fölöslegesen a kemény munkával megkeresett pénzét. Ehhez persze az is kell, hogy végre felébredjen a tündérmesékből.

A Bika szerencsétlen a szerelemben

A Bika nagyon erősen ragaszkodik a személyes kapcsolataihoz, a magányt elképzelni sem tudja, és pontosan ez a tulajdonsága okozza a vesztét a leggyakrabban. Míg az üzleti életben rendkívül sikeres, bámulatosan ért a pénzhez, a baráti kapcsolatokban, a szerelemben csöppet ilyen szerencsés. Amikor szerelmes, semmit nem lát. Nagyvonalú, rajongó, mindent meg akar adni a párjának – érzelmeket, bármit, ami pénzért megvásárolható. Ilyenkor semmi sem elég drága, csak boldoggá tegye a szerelmét. Pontosan ezt a nagylelkűségét használják ki sajnos nagyon sokan. Amennyire átgondolja a munkájában a pénzügyi tranzakciókat, annyira nem lát keresztül a számára fontos emberek valós szándékán. Gondolkodás nélkül ad kölcsön, amit aztán sosem lát viszont, a szerelme pedig szépen otthagyja, miután jól megkopasztotta őt. Az viszont kétségtelen, a Bika tanul a saját kárából, kétszer nem követi el ugyanazt a hibát. Aztán újra szerelmes lesz…

(via horoscope daily)